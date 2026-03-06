Το 65% της ΕΛΒΙΖ διαπραγματεύεται να αγοράσει η ουγγρική UBM

Πρόταση εξαγοράς του 65% της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζωοτροφών (ΕΛΒΙΖ) έχει καταθέσει στη διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ουγγρικού τύπου, ο ουγγρικός όμιλος ζωοτροφών UBM.

Η UBM είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ζωοτροφών στην Ουγγαρία, με 8 εργοστάσια εντός και εκτός συν΄όρων.

Η ΕΛΒΙΖ είναι η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ζωοτροφών στην Ελλάδα, με δύο εργοστάσια στο Πλατύ και στην Ξάνθη και ανήκει στον όμιλο ΕΥΡΩΦΑΡΜ των κ.κ. Βασίλη Χαλκίδη και Θανάση Ταμπαρόπουλου.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς έχουν ήδη υπογράψει σχετικό προσύμφωνο (letter of intent), σύμφωνα με δημοσίευμα του feedbusinessmea.com.

Η πρόθεση των Ούγγρων να επεκταθούν με την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας έχει γνωστοποιηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου, όταν η UBM ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της. Έφτασε σε πωλήσεις τα 342 εκατ. ευρώ (+14%) και σε κέρδη τα 14 εκατ. ευρώ (EBITDA) ή 6,2 εκατ. ευρώ (προ φόρων). Ο όμιλος είχε μάλιστα εξαγοράσει τον Σεπτέμβριο του 2025 την ουγγρική θυγατρικής του ολλανδικού Royal Agrifirm Group.

Στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της (2024), η ΕΛΒΙΖ εμφάνισε πωλήσεις σχεδόν 18 εκατ. ευρώ, πολύ κοντά στον τζίρο του 2023 και κέρδη EBITDA 985,6 χιλιάδες ευρώ (αύξηση κατά 52%).

Ο ουγγρικός όμιλος έχει σκοπό να επεκταθεί και εκτός ΕΕ, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει μία μεγάλη επένδυση στο Καζακστάν.