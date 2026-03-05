Henrik de Koning: Νέα μεταγραφή στην BKT Europe

Η BKT, κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής ελαστικών εκτός δρόμου, προχωρά ένα ακόμη βήμα στην αναπτυξιακή της στρατηγική έως το 2030, διορίζοντας τον Henrik de Koning ως Επικεφαλής OEM Ευρώπης & Key Account στη BKT Europe.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο Off-Highway και βαθιά γνώση του αγροτικού τομέα, αναλαμβάνει να ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στο κανάλι Original Equipment και να αναβαθμίσει τις σχέσεις με τους πελάτες. Θα αξιοποιήσει το ευρύ χαρτοφυλάκιο γεωργικών και OTR ελαστικών, καθώς και το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών της BKT, ενισχύοντας τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.

Η τοποθέτησή του εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης και καινοτομίας της εταιρείας. Ο de Koning θα αναφέρεται στη Lucia Salmaso, διευθύνουσα σύμβουλο της BKT Europe.

Προηγουμένως εργαζόταν για 27 χρόνια στην Apollo Tyres Ltd.