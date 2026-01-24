Η Θεσσαλία παρουσίασε τον πλούτο των αποσταγμάτων της

Τα θεσσαλικά αποστάγματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, του πολιτισμού, της παραγωγής και της οικονομίας της Θεσσαλίας. Κυρίαρχο ρόλο κατέχει το τσίπουρο, ενώ ξεχωρίζει και το ούζο, που θεωρείται απόγονος του θεσσαλικού τσίπουρου με γλυκάνισο. Επιπλέον, τα λικέρ και τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά – τα «πνεύματα» της Θεσσαλίας – προσφέρουν στον σύγχρονο καταναλωτή τη δυνατότητα να απολαύσει, με μέτρο, τα αρώματα της θεσσαλικής γης και να ταξιδέψει νοερά στις περιοχές παραγωγής τους, σε τόπους εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και ιστορικής σημασίας.

Η Θεσσαλία, όπως και άλλες περιοχές γνωστών αποσταγμάτων στον κόσμο, είναι ένας τόπος που αξίζει να γνωρίσει κάποιος μέσα από τα αποστάγματά της. Το θεσσαλικό τσίπουρο αποτελεί απόσταγμα ταυτότητας και ποιότητας, βαθιά ριζωμένο στη γη, στην πλούσια αμπελοοινική ιστορία της και στον χρόνο. Από τους Αγραφιώτες χαλκουργούς της ορεινής Καρδίτσας – φημισμένους μάστορες των χάλκινων καζανιών που διέδωσαν την τέχνη της απόσταξης πέρα από τη Θεσσαλία – έως τα μοναστήρια των Μετεώρων, όπου η απόσταξη αποτέλεσε πράξη γνώσης και αυτάρκειας, το τσίπουρο διαμόρφωσε έναν αυθεντικό πολιτισμό γεύσης.

Στον Τύρναβο, με τη μεγάλη έκταση αμπελοκαλλιέργειας και τα δεκάδες αποσταγματοποιεία, η παράδοση απέκτησε βάθος αιώνων, ενώ στο Βόλο, με τα τσιπουράδικα που συναντάμε σε όλη την περιφέρεια, η απόλαυση εξελίχθηκε σε τελετουργία κοινωνικότητας, με εκφράσεις με και χωρίς γλυκάνισο, άρρηκτα δεμένες με τη θεσσαλική γαστρονομία. Από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα έως τη Λάρισα και τη Μαγνησία, η Θεσσαλία αποτελεί σήμερα την καρδιά της ελληνικής παραγωγής, με μεγάλες ιδιωτικές και συνεταιριστικές αποσταγματοποιίες αλλά και μικρά, υψηλής ποιότητας τσίπουρα που καλύπτουν το 60% της συνολικής παραγωγής. Με σύγχρονα αποστακτήρια και εκλεκτές παλαιωμένες εκδόσεις να δημιουργούν νέες κατηγορίες premium αποσταγμάτων, το θεσσαλικό τσίπουρο εκφράζει μια ώριμη, διαχρονική και σύγχρονη ελληνική κουλτούρα απόλαυσης.

Όλα αυτά τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία, αλλά και η ευεργετική επίδραση των αποσταγμάτων στην ανθρώπινη υγεία όταν καταναλώνονται με φειδώ, αναδείχθηκαν στο διήμερο δράσης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Αθήνα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση-συζήτηση στο Σύνταγμα με ομιλητές τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, τον καθηγητή του ΓΠΑ και πρώην πρόεδρο του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» Σέρκο Χαρουτουνιάν, τον Θάνο Καραθάνο, πρόεδρο των Ελλήνων Οινολόγων, και τον συγγραφέα-δημοσιογράφο Ηλία Μαμαλάκη. Στη συνέχεια, την Παρασκευή και το Σάββατο, 13 Θεσσαλοί αποσταγματοποιοί παρουσίασαν τα προϊόντα τους στο αθηναϊκό κοινό.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα: «Το ούζο, το τσίπουρο και ο γλυκάνισος διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες που αποδεικνύονται μέσα από την επιστήμη και την παράδοση. Ο αστεροειδής γλυκάνισος, για παράδειγμα, αποτελεί κύρια πηγή της χημικής ένωσης σικιμικού οξέος, βασικού πρόδρομου στη φαρμακευτική σύνθεση του αντιγριπικού φαρμάκου Tamiflu. Υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας για τη θεραπευτική επίδραση αποσταγμάτων όπως το ούζο ή το τσίπουρο με γλυκάνισο, πάντα με μέτρο. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν κάποια φαρμακευτική αγωγή».

