Ιδρύεται Σύνδεσμος Συσκευαστικών Επιχειρήσεων Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών

Με την κοινή διαπίστωση ότι τα προβλήματα του κλάδου απαιτούν ενότητα και συντονισμένη δράση, πραγματοποιήθηκε στις 24.04.2026, με πρωτοβουλία του περιοδικού ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ–HELEXPO και στο πλαίσιο της έκθεσης FRESKON 2026, ιδρυτική συνδιάσκεψη για τη δημιουργία κλαδικού συνδέσμου των ελληνικών επιχειρήσεων συσκευασίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Σύμφωνα με τις αρχικές συζητήσεις, κεντρικός σκοπός του συνδέσμου θα είναι η διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα που επιβαρύνουν την ομαλή λειτουργία των συσκευαστηρίων φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η δικτύωση των μελών, η θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου στα εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα και η συνεργασία με αντίστοιχους συνδέσμους άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εξελέγη πενταμελής επιτροπή, με σκοπό την υλοποίηση, στο αμέσως επόμενο διάστημα, των ακόλουθων ενεργειών:

Ενημέρωση του συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου για την πρωτοβουλία και συμπλήρωση του καταλόγου των ιδρυτικών μελών με όσες ακόμη επιχειρήσεις εκδηλώσουν ενδιαφέρον,

Σύνταξη σχεδίου καταστατικού και ηλεκτρονική διαβούλευση μεταξύ των ιδρυτικών μελών,

Υποβολή προς έγκριση του καταστατικού,

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του νέου Συνδέσμου.

Την προσωρινή Επιτροπή απαρτίζουν οι κύριοι (αλφαβητικά): Αργυράκης Σάββας (ΕΑΣ Καβάλας), Κατσαγκιώτης Γεώργιος (ΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ Γ. A.E.), Κουτλιάμπας Νίκος (ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ), Μανιατάκος Δημήτρης (EUROPACK), Σωφρονιάδης Νίκος (Westland Fruit EΠΕ).