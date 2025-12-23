Ηράκλειο: Πέταξαν κόκκινη μπογιά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Κόκκινη μπογιά πέταξαν τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες, στο κτήριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης.

Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης αντίκρυσαν νωρίς το πρωί, όταν μετέβησαν στην εργασία τους, την πρόσοψη του κτηρίου βαμμένη κόκκινη και ενημέρωσαν τις αρχές για το περιστατικό.

Μηχανήματα του δήμου Ηρακλείου έσπευσαν στην λεωφόρο Νικολάου Πλαστήρα για να καθαρίσουν τις μπογιές, ενώ την έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ertnews.gr