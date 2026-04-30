Πορτοκάλι: Από τη Lane Late στη Βαλέντσια, η σκυτάλη της συγκομιδής

Με τη συγκομιδή της ποικιλίας Lane Late να ολοκληρώνεται σταδιακά, το βάρος της παραγωγικής διαδικασίας μεταφέρεται πλέον στην ποικιλία Βαλέντσια, η οποία αναμένεται να διατηρήσει τη συγκομιστική δραστηριότητα έως και τα τέλη Οκτωβρίου. Η φετινή εικόνα της παραγωγής, ιδίως για τις πρώιμες ποικιλίες Ναβαλίνα και Μέρλιν, δείχνει σταθερότητα τόσο στις αποδόσεις όσο και στην ποιότητα, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ωστόσο, εκεί όπου καταγράφεται αξιοσημείωτη μεταβολή είναι στο επίπεδο των τιμών. Η αγορά εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης με ελαφρώς ανοδική πορεία, δημιουργώντας προσδοκίες για μια πιο αποδοτική εμπορική περίοδο. Το γεγονός αυτό φαίνεται να ενισχύει το ενδιαφέρον των παραγωγών για επενδύσεις, αλλά και για περαιτέρω ενασχόληση με την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.

Αργολίδα: Καλή ποιότητα και ενισχυμένα μεγέθη

Σύμφωνα με τον παραγωγό Τάσο Λέρμα από την Αργολίδα, η περίοδος για τη Lane Late βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η συγκομιδή της Βαλέντσια. Όπως επισημαίνει, «η φετινή παραγωγή παρουσιάζει ιδιαίτερα καλή εικόνα, με τα μεγέθη των καρπών να είναι αισθητά μεγαλύτερα σε σύγκριση με πέρυσι και με αυξημένη παρουσία στις εμπορικές κατηγορίες 5 και 6».

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καλλιέργειας έπαιξαν οι καιρικές συνθήκες, καθώς οι βροχοπτώσεις της χρονιάς συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των δέντρων και στη διαμόρφωση της παραγωγής. Στο πεδίο των τιμών, ο ίδιος αναφέρει ότι αυτή την περίοδο η τιμή παραγωγού διαμορφώνεται περίπου στα 50 έως 52 λεπτά το κιλό κατά μέσο όρο, αυξημένη κατά περίπου 8 λεπτά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, σημειώνει ότι η καλλιέργεια της Βαλέντσια δεν καλύπτει μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή, ενώ το ενδιαφέρον των παραγωγών εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στην ποικιλία Lane Late.

Λακωνία: Αυξημένο ενδιαφέρον από νέους αγρότες

Στη Σκάλα Λακωνίας, η εικόνα των αποδόσεων εμφανίζεται μειωμένη, χωρίς όμως να παρεκκλίνει από τα επίπεδα μιας καλής παραγωγικής χρονιάς. Όπως αναφέρει ο παραγωγός Πέτρος Μπλέτας, το ισοζύγιο παραμένει θετικό, κυρίως λόγω των τιμών, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 7 έως 8 λεπτά σε σύγκριση με πέρυσι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπορική κατεύθυνση της παραγωγής Βαλέντσια, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού, ενώ μικρότερο μέρος απορροφάται από την εγχώρια αγορά. Την ίδια στιγμή, καταγράφεται έντονη κινητικότητα στις νέες φυτεύσεις, κυρίως από νεότερους αγρότες.

Όπως τονίζει ο κ. Μπλέτας, «η περιοχή παρουσιάζει ακόμη και δημογραφική ενίσχυση, κάτι σπάνιο για την ελληνική περιφέρεια». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των μαθητών στο λύκειο της περιοχής αυξήθηκε από 110 πριν από 15 χρόνια σε περισσότερους από 140 σήμερα. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα γύρω από την καλλιέργεια πορτοκαλιού, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα απασχόλησης.

Αιτωλοακαρνανία: Ολοκλήρωση για τη Lane Late, περιορισμένη η Βαλέντσια

Στην Αιτωλοακαρνανία, η συγκομιδή της Lane Late βρίσκεται ουσιαστικά στο τέλος της, με ελάχιστες ποσότητες να παραμένουν ακόμη στα δέντρα. Ο παραγωγός Παναγιώτης Κογκόλης από την Κατοχή αναφέρει ότι οι αποδόσεις κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ευνοημένες από τις καλές κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

«Σε πλήρη παραγωγική φάση, τα δέντρα απέδωσαν κατά μέσο όρο από 200 έως 300 κιλά, με πυκνότητα φύτευσης περίπου 35 δέντρα ανά στρέμμα. Αντίθετα, η ποικιλία Βαλέντσια δεν φαίνεται να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή, με τους περισσότερους παραγωγούς να προτιμούν τη Lane Late».

Οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν αύξηση των νέων φυτεύσεων στη συγκεκριμένη ποικιλία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην τοπική παραγωγή και ενισχύοντας την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου.

