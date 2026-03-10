Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ στην Agrotica με θέμα: «Η νέα ΚΑΠ και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας από αύριο»
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), διοργανώνει ημερίδα στα πλαίσια της AGROTICA, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ώρα 10.30 π.μ. με 1.00 μ.μ., στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης στην ΔΕΘ. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με Live streaming από εδώ.
Το θέμα της ημερίδας είναι: «Η νέα ΚΑΠ και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας από αύριο».
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
10:45-11:00: «Διαπραγματευτικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ–Προκλήσεις και Προοπτικές», Αντώνιος Φιλιππής, γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ.
11:00-11:15: «Η ανάγκη ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα», Ιωάννης Οικονόμου, βουλευτής ΝΔ Φθιώτιδας, γεωπόνος
11:15-11:30: «Η ελληνική γεωργία σε συμπληγάδες: το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και η πρόταση για τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ», Χαράλαμπος Κασίμης, πρώην γενικός γραμματέας ΥΠ.Α.Α.Τ., Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.
11:30-11:45: «Κρίσιμες αποφάσεις για να έχουμε βιώσιμη Γεωργία και Κτηνοτροφία», Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος Δ.Σ. Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
12:00-13:00: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Συντονιστής: Γρηγόρης Τιμοσίδης, γεωπόνος
- Αργυρώ Ζέρβα, γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ.
- Σπυρίδων Μάμαλης, πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
- Νίκος Καλίνης, διευθυντής προγράμματος για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής ΚΑΠ (2023-2027) στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Νικόλαος Δέρκας, πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Δ.Υ.Θ., Καθηγητής Γ.Π.Α.
- Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)
- Γεώργιος Μπακόλας, αγρότης, Project Manager στο Agrocapital.gr