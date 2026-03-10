ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ στην Agrotica με θέμα: «Η νέα ΚΑΠ και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας από αύριο»

10/03/2026
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), διοργανώνει ημερίδα στα πλαίσια της AGROTICA, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ώρα 10.30 π.μ. με 1.00 μ.μ., στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης στην ΔΕΘ. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με Live streaming από εδώ.

Το θέμα της ημερίδας είναι: «Η νέα ΚΑΠ και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας από αύριο».

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

10:45-11:00: «Διαπραγματευτικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ–Προκλήσεις και Προοπτικές», Αντώνιος Φιλιππής, γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ.

11:00-11:15: «Η ανάγκη ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα», Ιωάννης Οικονόμου, βουλευτής ΝΔ Φθιώτιδας, γεωπόνος

11:15-11:30: «Η ελληνική γεωργία σε συμπληγάδες: το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και η πρόταση για τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ», Χαράλαμπος Κασίμης, πρώην γενικός γραμματέας ΥΠ.Α.Α.Τ., Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.

11:30-11:45: «Κρίσιμες αποφάσεις για να έχουμε βιώσιμη Γεωργία και Κτηνοτροφία»,  Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος Δ.Σ. Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

12:00-13:00: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συντονιστής: Γρηγόρης Τιμοσίδης, γεωπόνος

  • Αργυρώ Ζέρβα, γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ.
  • Σπυρίδων Μάμαλης, πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
  • Νίκος Καλίνης, διευθυντής προγράμματος για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής ΚΑΠ (2023-2027) στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Νικόλαος Δέρκας, πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Δ.Υ.Θ., Καθηγητής Γ.Π.Α.
  • Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)
  • Γεώργιος Μπακόλας, αγρότης, Project Manager στο Agrocapital.gr

 

