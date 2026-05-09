Στο «Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων» της UNESCO εντάχθηκε το Γεωπάρκο της Νισύρου, με συνολική έκταση 481 τετρ. χλμ. Το γεωπάρκο της Νισύρου, αποτελείται πέραν του νησιού, από τις βραχονησίδες Παχειά, Περγούσα, Στρογγύλη και Κανδελεούσα, καθώς και τον υποθαλάσσιο χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται από ηφαιστειακούς σχηματισμούς και ερευνάται από διεθνείς επιστημονικές ομάδες.

Η απονομή του τίτλου «Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO» στη Νίσυρο πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα (29/04) στο πλαίσιο επίσημης τελετής στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, παρουσία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργου Κουμουτσάκου και του δημάρχου Νισύρου, Χριστοφή Κορωναίου, οι οποίοι παρέλαβαν το πιστοποιητικό απονομής. Την παρουσίαση του γεωπάρκου της Νισύρου έκανε η επιστημονική εκπρόσωπος, καθηγήτρια Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού. «Με την επιτυχή ένταξη της Νισύρου στο ειδικό αυτό Δίκτυο της UNESCO, η Ελλάδα εγγράφει το δέκατο, στη σειρά, Γεωπάρκο της στην ειδική αυτή κατηγορία των παγκοσμίως σημαντικότερων περιοχών ξεχωριστού φυσικού κάλλους και ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών», τόνισε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Δέκα ελληνικά γεωπάρκα στο Δίκτυο της UNESCO

Επισημαίνεται ότι τα ήδη ενταγμένα εννέα γεωπάρκα της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO είναι: Η νήσος Λέσβος, η περιοχή του Ψηλορείτη, η περιοχή του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου, το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού, η Σητεία, η περιοχή Γρεβενών-Κοζάνης, η Λαυρεωτική, τα Μετέωρα-Πύλη και η Κεφαλονιά-Ιθάκη. «Η Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα η Νίσυρος, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περηφάνεια και χαρά. Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουν να αισθάνονται και ευθύνη για την προστασία και την -με βιώσιμο τρόπο- αξιοποίηση, με σφραγίδα UNESCO πια, αυτού του μοναδικού κομματιού της πατρίδας μας», πρόσθεσε ο Γ. Κουμουτσάκος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «με εγγεγραμμένα 10 Γεωπάρκα, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τα περισσότερα γεωπάρκα ενταγμένα στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και εάν συνεκτιμήσει κανείς την αναλογία γεωπάρκων UNESCO και εδαφικής έκτασης. Η σκληρή και σοβαρή δουλειά επιβραβεύονται. Συγχαρητήρια στους κατοίκους και την δημοτική αρχή του νησιού για τη σημαντική αυτή επιτυχία».

Ιστορικό ορόσημο για το νησί

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νισύρου δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη Νίσυρο. Η Νίσυρος δεν είναι πλέον μόνο ένα ηφαιστειογενές νησί του Αιγαίου, είναι ένα νησί παγκοσμίως αναγνωρισμένο από την UNESCO, ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο. Η ένταξη αυτή ενισχύει καθοριστικά την προστασία του μοναδικού φυσικού της περιβάλλοντος και ανοίγει νέες προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον γεωτουρισμό. Ταυτόχρονα, μας γεμίζει ευθύνη να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε αυτόν τον ξεχωριστό τόπο με συνέπεια και όραμα».