Σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Βιστωνίδας

Σημαντικά βήματα προς την ολοκληρωμένη προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση της λίμνης Βιστωνίδας καταγράφονται μέσα από την πρόοδο της νέας διαχειριστικής μελέτης, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της 5ης συνεδρίασης της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση ενός από τα σημαντικότερα υγροτοπικά οικοσυστήματα της χώρας, που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση αναλύθηκαν λεπτομερώς τα ζητήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία εκπονείται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κυρίως αναλύθηκαν τα βασικά στοιχεία, που αποτελούν και στόχους της μελέτης, όπως ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, η αντιπλημμυρική προστασία, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η προστασία του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας της Βιστωνίδας, που ήταν ενταγμένη ήδη στη συνθήκη Ramsar και στη συνέχεια στο δίκτυο Natura 2000.

Η μελέτη «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας – Οριοθέτηση και καθορισμός αιγιαλού-παραλίας» είναι προϋπολογισμού 674.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όπως τονίστηκε σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη λίμνη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης εκπροσωπήθηκε από τον Συντονιστή της ΑΔΜ-Θ, Δρ. Μηχανικό Περιβάλλοντος, Γεώργιο Καμπά, καθώς και από στελέχη του φορέα που συμμετέχουν στην ομάδα επίβλεψης της μελέτης. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι του μελετητικού αναδόχου σχήματος παρουσίασαν αναλυτικά τόσο τους στόχους, το περιεχόμενο και τα προβλεπόμενα παραδοτέα της μελέτης, όσο και τα έως σήμερα ολοκληρωμένα στάδια και τις επικείμενες ενέργειες που προβλέπονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ιδιαίτερα εποικοδομητικές κρίθηκαν οι τοποθετήσεις και παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση, μεταξύ των οποίων το ΓΕΩΤΕΕ, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Αβδήρων, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στον διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων για τα κρίσιμα ζητήματα που πραγματεύεται η μελέτη.

Κατά κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων, η συνάντηση θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς υπηρετεί έναν από τους βασικούς στόχους της μελέτης, που είναι η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια εκπόνησής της, προκειμένου να διασφαλιστεί μία ολιστική και πολυπαραγοντική προσέγγιση στα ζητήματα διαχείρισης της περιοχής της Λίμνης Βιστωνίδας.

«Σε περίπου ενάμιση χρόνο θα παραδώσουμε μια σπουδαία μελέτη, που θα αποτελέσει το βασικό εγχειρίδιο διαχείρισης ενός σημαντικότατου στοιχείου για τον φυσικό πλούτο της Θράκης, για τη Λίμνη Βιστωνίδα. Σκοπός είναι να βοηθήσουμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους παραλίμνιους Δήμους να υλοποιήσουν όλα τα αναγκαία έργα προστασίας, αλλά και αξιοποίησης ενός οικοσυστήματος με εθνική σημασία, εντός μιας προστατευόμενης περιοχής.

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων δεν έχει μόνο οικολογική διάσταση, αλλά και αναπτυξιακή. Κι αυτό, στην εποχή της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης οφείλουν να το προτεραιοποιήσουν όλοι, ώστε τα οφέλη από τα περιβαλλοντικά έργα να φτάσουν και στις τοπικές κοινωνίες» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι «η πρώτη φορά που υλοποιείται μια τέτοια παρέμβαση στην Ελλάδα και θα αποτελέσει οδηγό για όλη τη χώρα. Άλλωστε, η Βιστωνίδα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας και είναι σπουδαίο ότι όλοι οι φορείς δείχνουν μεγάλη διάθεση συνεργασίας για να πετύχουμε τους κοινούς στόχους μας.