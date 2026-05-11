Ήπειρος: Ενέργειες για σύσταση Συλλόγου Αιγοπροβατοτρόφων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (5/05) η πρώτη ενημερωτική συνάντηση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, στην Περιφέρεια της Ηπείρου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας ενημέρωσης κτηνοτρόφων και μεταποιητών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή των κτηνοτρόφων ήταν μεγάλη και η συζήτηση ουσιαστική, αναδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των παραγωγών.

Κεντρικός άξονας της συνάντησης αποτέλεσε η ανάγκη συλλογικής οργάνωσης των κτηνοτρόφων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αιγοπροβατοτροφίας και η προστασία της Φέτας ΠΟΠ. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΦ για την ανάγκη επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν τους παραγωγούς και τις ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος που προορίζονται για την παραγωγή Φέτας ΠΟΠ.

Παράλληλα, κατατέθηκε πρόταση για τη δημιουργία Συλλόγου Αιγοπροβατοτρόφων Ηπείρου, με στόχο τη μαζική εγγραφή και την ενεργή συμμετοχή των παραγωγών της περιοχής στη διαδικασία αυτή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκδηλώθηκε έμπρακτο ενδιαφέρον από κτηνοτρόφους που δήλωσαν πρόθυμοι να συνεισφέρουν στη διαδικασία σύστασης του Συλλόγου. Συλλέχθηκαν στοιχεία επικοινωνίας και περιοχές δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, ώστε να υπάρξει οργανωμένος συντονισμός των επόμενων ενεργειών.

Η ΕΔΟΦ θα συνεχίσει τις ενημερωτικές δράσεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των παραγωγών, τη συλλογή επικαιροποιημένων στοιχείων και την ενίσχυση της συλλογικής εκπροσώπησης του κλάδου.