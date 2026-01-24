Καινούργια αρχή για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μώλου Φθιώτιδας

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιοπαραγωγών Μώλου, καθώς οι νέοι αγρότες της περιοχής αποφάσισαν να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους και να χαράξουν μια σύγχρονη, δυναμική πορεία στον πρωτογενή τομέα. Με σεβασμό στην ιστορία αλλά και με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον, η νέα γενιά φιλοδοξεί να αναδείξει τα προϊόντα της περιοχής και να επαναφέρει τον συνεταιρισμό στον ρόλο που διαχρονικά κατείχε.

Ιστορική παρακαταθήκη σχεδόν ενός αιώνα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μώλου ιδρύθηκε το 1925 από τους προπάππους των σημερινών μελών και για δεκαετίες αποτέλεσε βασικό στήριγμα της τοπικής παραγωγής, όχι μόνο στον Μώλο, αλλά και σε ολόκληρη τη Φθιώτιδα. Μέχρι σήμερα διασώζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις των πρώτων χρόνων, οι οποίες μαρτυρούν τη δυναμική εκκίνηση του εγχειρήματος.

Στο παρελθόν, ο συνεταιρισμός ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην ελαιοκαλλιέργεια με το ελαιοτριβείο, στο εκκοκκιστήριο βαμβακιού, καθώς και στη συγκέντρωση και αποθήκευση σιτηρών και στη σποροπαραγωγή, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στα αγροτικά δρώμενα της περιοχής.

Από την απαξίωση στην επανεκκίνηση

Όπως συνέβη με χιλιάδες πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς στη χώρα, έτσι και ο συνεταιρισμός του Μώλου γνώρισε περίοδο παρακμής, αποτέλεσμα λανθασμένων επιλογών και κομματικών παρεμβάσεων που οδήγησαν σε απαξίωση και λειτουργικά αδιέξοδα. Σήμερα, ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει.

Νέα διοίκηση, σύγχρονο όραμα

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Τάσος Παντράς, τονίζει ότι «οι νέοι αγρότες της περιοχής, έχοντας ως οδηγό την ιστορία του τόπου μας, κάνουμε το επόμενο βήμα, αφήνοντας πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος». Όπως σημειώνει, η νέα διοίκηση επενδύει σε σύγχρονες πρακτικές, συνεργασίες και σαφείς στόχους, με βασικούς άξονες την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και η πλειονότητα των μελών, απαρτίζονται από νέους ανθρώπους με διάθεση για δουλειά και συλλογική προσπάθεια.

Επιστημονική στήριξη και αγροτική καινοτομία

Καθοριστική είναι και η συμβολή του γεωπόνου Γιάννη Κοντογιώργου, με πολυετή εμπειρία στις καλλιέργειες της περιοχής. Όπως επισημαίνει, στόχος της διοίκησης είναι η ανάδειξη προϊόντων όπως η ελιά, το φιστίκι, το αμύγδαλο, αλλά και τα κτηνοτροφικά φυτά, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγή πρωτεϊνούχων σπόρων. «Η διαφοροποίηση από την εισαγόμενη σόγια και η ένταξη αυτών των καλλιεργειών στην αμειψισπορά με σιτηρά και άλλες αροτραίες καλλιέργειες αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής του συνεταιρισμού μας, ώστε να αναδείξουμε στην πράξη όλη την αλυσίδα αξίας, από τον σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν».

Συνεργασία, γνώση και εξωστρέφεια

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο ταμίας του συνεταιρισμού, Βασίλης Γερογιάννης, ο οποίος υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της «καλής χημείας» μεταξύ των νέων αγροτών. «Παράλληλα με τα οργανωτικά μας ζητήματα, ο συνεταιρισμός προχωρά σε συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με στόχο την αξιοποίηση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας προς όφελος της τοπικής παραγωγής».

Πρώτα βήματα τυποποίησης και εμπορικής ανάπτυξης

Τέλος, ο Παναγιώτης Κατσαούνος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και υπεύθυνος προώθησης προϊόντων, παρουσιάζει την πρώτη σειρά τυποποιημένων ελαιολάδων του συνεταιρισμού. Σε συνεργασία με ειδικούς, ολοκληρώνεται η επιλογή συσκευασιών, με στόχο τη διάθεση του προϊόντος σε γυάλινες φιάλες. «Θέλουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές ένα ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη και άλλων προϊόντων», καταλήγει με αισιοδοξία.