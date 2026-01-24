Κινητοποιήσεις Αγροτών:«Κέρδη» με αστερίσκους σε ρεύμα, πετρέλαιο, ΑΤΑΚ και ΕΛΓΑ

Δεσμεύσεις και βελτιώσεις σε τεχνικά ζητήματα για το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο, το ζήτημα του ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, αλλά και… υποσχέσεις για κάλυψη των ζημιών από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ σε ποσοστό 100%, καθώς και στοχευμένων ενισχύσεων (για βαμβάκι, σιτηρά και μηδική) έλαβαν οι εκπρόσωποι των αγροτών στις δύο ξεχωριστές μαραθώνιες συσκέψεις που έγιναν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στις επιμέρους συναντήσεις που είχαν με κυβερνητικά κλιμάκια στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων υπό τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον ΥπΑΑΤ Κώστα Τσιάρα και άλλα κυβερνητικά στελέχη, πρωτοστάτησε το φλέγον ζήτημα της μείωσης του κόστους παραγωγής.

Στην πρώτη συνάντηση (13/01) του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των 14 μπλόκων για το αγροτικό ρεύμα γνωστοποιήθηκε η διαμόρφωση χαμηλότερης τιμής από την ισχύουσα (9,2 λεπτά) και συγκεκριμένα στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (το αίτημα των παραγωγών ήταν 7 λεπτά). Επίσης ανακοινώθηκε ότι εξετάζεται και η ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο των αγροτών που βρίσκονται σε ρύθμιση, εφόσον είναι συνεπείς για διάστημα ενός έτους.

Στη δεύτερη μαραθώνια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στις 19/01 συζητήθηκαν επιμέρους αιτήματα της κάθε περιοχής, αλλά και οι βελτιώσεις στο ρεύμα όπως να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί ρεύματος για τους αγρότες, ενώ έγιναν δεκτές νέες προτάσεις, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση των δικαιούχων του χαμηλού τιμολογίου ρεύματος. Για το αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε αρχικά για την ενίσχυση της έκπτωσης στην αντλία με την κατάργηση τόσο του ΕΦΚ όσο και του ΦΠΑ που του αναλογεί, προσφέροντας συνολικό όφελος 0,51 ευρώ ανά λίτρο. Στη συνάντηση της Δευτέρας συζητήθηκαν επιμέρους βελτιώσεις για το πως θα αφαιρείται ο ΕΦΚ στην αντλία ενώ άνοιξε το «παράθυρο» για τον επανυπολογισμό των λίτρων σε κάθε καλλιέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον σύστημα επιδότησης στο 100% της κατανάλωσης θα συνεχιστεί για το τρέχον έτος, ενώ από τον Νοέμβριο (εξετάζεται το ενδεχόμενο και νωρίτερα, δηλαδή από το καλοκαίρι) θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο ψηφιακό σύστημα επιστροφής μέσω κινητής εφαρμογής και πρατηρίων.

Λύση για ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ

Χωρίς υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων θα γίνουν, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2026, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν μετά τις συναντήσεις. Επίσης ανακοινώθηκε ότι δρομολογείται και η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων αγροτεμαχίων και ιδιοκτησιών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ ώστε να αρθούν τα φετινά προβλήματα λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις των παραγωγών προωθείται άμεση αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ για ικανοποίηση του αιτήματος για κάλυψη κατά 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς και αύξηση ορίου αποζημίωσης.

Πακέτο στοχευμένων ενισχύσεων

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πακέτο στοχευμένων ενισχύσεων για μηδική, βαμβάκι και σιτηρά. Συγκεκριμένα περίπου 30 εκατ. ευρώ de minimis θα διατεθούν στους καλλιεργητές μηδικής που επλήγησαν από την ευλογιά, ενώ στο βαμβάκι, η ενίσχυση θα κυμανθεί από 20 έως 30 ευρώ ανά στρέμμα, ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα, ενώ το σκληρό σιτάρι θα ενισχυθεί με περίπου 11 ευρώ ανά στρέμμα.

Όπως ανέφερε ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας για τα ζητήματα της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών καθώς και θέματα που απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία και την αλιεία όσο και τη μελισσοκομία, συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων, στις επιμέρους διυπουργικές επιτροπές.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται ο πρωθυπουργός να δει αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων με επίκεντρο της συζήτησης τα προβλήματα του κλάδου λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Δεκτή η πρόταση Μητσοτάκη για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής

Δεκτή «κατά πλειοψηφία» από την ολομέλεια της Βουλής έγινε πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Μετά από 16 ώρες συζήτησης, η πρόταση υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ την καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την καταψήφισαν. Η επιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη (14 ΝΔ, 3 ΠΑΣΟΚ, 2 ΣΥΡΙΖΑ, 2 ΚΚΕ, 1 ΝεΑρ, 1 Ελληνική Λύση, 1 «Νίκη», 1 Πλεύση Ελευθερίας και 1 ανεξάρτητος), με διακομματικό προεδρείο.