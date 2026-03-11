ΚΑΠ: Εγκρίθηκαν 77 νέες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών – Χρηματοδότηση άνω των 14,5 εκατ. ευρώ

Στην έγκριση των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου για επιπλέον 91 αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027 προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τις αιτήσεις που αξιολογήθηκαν, 77 κρίθηκαν παραδεκτές και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση, ενώ 14 απορρίφθηκαν καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Η συνολική δημόσια ενίσχυση για τις εγκεκριμένες προτάσεις ανέρχεται σε περίπου 14,6 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και την ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από τους ενδιαφερόμενους εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στη «Διαύγεια».

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση και τον σχετικό Πίνακα με τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν