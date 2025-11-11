Καρδίτσα: Κρίσιμη κατάσταση στη Λίμνη Σμοκόβου – Περιορισμένη η δυνατότητα άρδευσης

Μετά τις παρατεταμένες ξηροθερμικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά το τελευταίο έτος, τα υδατικά αποθέματα της Λίμνης Σμοκόβου βρίσκονται και φέτος σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα — τα χαμηλότερα από τη δημιουργία της το 2002, όπως επισημαίνει ο Δήμος Σοφάδων.

Παρά το γεγονός ότι κατά τη φετινή αρδευτική περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε άντληση υδάτων, η στάθμη της λίμνης παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της παρατεταμένης ανομβρίας και της γενικότερης έλλειψης υδατικών πόρων.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τους μέσους όρους ανόδου της στάθμης κατά τη χειμερινή περίοδο, εκτιμάται από τον Δήμο Σοφάδων ότι η Λίμνη Σμοκόβου δεν θα μπορέσει να καλύψει πλήρως τις αρδευτικές ανάγκες της επερχόμενης καλλιεργητικής περιόδου 2026, είτε μέσω του ανοιχτού είτε μέσω του κλειστού δικτύου.

“Για τον λόγο αυτό, και με απόλυτο σεβασμό προς τους παραγωγούς, συνιστούμε τον έγκαιρο προγραμματισμό της καλλιεργητικής περιόδου 2025–2026, λαμβάνοντας υπόψη ότι στα αγροτεμάχια όπου προγραμματίζονται αρδευόμενες καλλιέργειες, θα πρέπει να εξασφαλιστούν εναλλακτικοί τρόποι άρδευσης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών“, τονίζει η δημοτική αρχή Σοφάδων.

