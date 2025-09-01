Καρδίτσα: Ποδηλατικοί αγώνες στον ορεινό Αμάραντο με έπαθλο τις… πατάτες

Ο Αμάραντος Καρδίτσας είναι ένα ορεινό χωριό στα θεσσαλικά Άγραφα, με υψόμετρο 740 μέτρα, αλλά απόσταση μόλις 24 χλμ. από την Καρδίτσα, το οποίο μοιάζει να «ανασαίνει» μαζί με τη φύση. Στο πλαίσιο της προβολής της αγροδιατροφής και του προϊόντος της πατάτας, που αποτελεί σήμα κατατεθέν για την περιοχή, αλλά και του μοναδικού τοπίου, με τα απάτητα βουνά και το απέραντο πράσινο, διοργανώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο ποδηλατικός ορεινός αγώνας, στον οποίο συμμετείχαν 55 ποδηλάτες από όλη τη χώρα.

Πρωτεργάτης της παραπάνω εκδήλωσης ήταν ο Αντώνης Παπαδάκος, ο οποίος είχε την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (σ.σ. μάλιστα, ο περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας, έτρεξε με το αγωνιστικό του ποδήλατο) και του Επιμελητηρίου της περιοχής. «Στόχος μας ήταν να συνδυάσουμε τα τοπικά αγροτικά προϊόντα του χωριού και της περιοχής μας με την ομορφιά του τοπίου και τις συγκινήσεις που μπορεί να προσφέρει ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Με χαρά βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια, που ξεκίνησε δειλά-δειλά, αγκαλιάζεται κάθε χρόνο από ολοένα και περισσότερους ποδηλάτες, αλλά και επισκέπτες», δήλωσε ο κ. Παπαδάκος στην «ΥΧ».

Να σημειωθεί ότι στον νικητή του αγώνα, Αριστοτέλη Τσιόγκα, εκτός από μετάλλιο, δόθηκε συμβολικά και ένα τσουβάλι με πατάτες, ενώ στο pasta party που προηγήθηκε –ως καλωσόρισμα– το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό, εκτός από τα ζυμαρικά της Καρδίτσας, ποδηλάτες και συνοδοί είχαν τη δυνατότητα να γευτούν πατάτες φούρνου ή τηγανητές, που μαγείρεψαν με μαεστρία οι γυναίκες του χωριού.

Και γλαστράκι με «αμαραντάκι»

Επίσης, σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές δόθηκε ως αναμνηστικό δώρο ένα γλαστράκι με το αυτοφυές φυτό του αμάραντου, το λεγόμενο «αμαραντάκι», το οποίο ευδοκιμεί στα βουνά των γύρω χωριών και σε υψόμετρο 1.500 μέτρων.

Ο αμάραντος αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για όσους λαχταρούν το πράσινο, τη δροσιά και την αυθεντικότητα της εμπειρίας, σε όσους ψάχνουν να ξαναβρούν τη χαρά του να ανήκεις σε μια ζεστή αγκαλιά ανθρώπων και φύσης. Ένας τόπος που σε καλεί να τον ζήσεις, να τον αγαπήσεις και να γίνεις κι εσύ κομμάτι της «αμάραντης» ιστορίας του.