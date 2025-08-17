Καρπόκαψα: Η τρίτη γενιά απειλεί την καλλιέργεια της καρυδιάς

Στα μέσα Αυγούστου εμφανίζεται η τρίτη γενιά του εντόμου της καρπόκαψας, με τους παραγωγούς να πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Επίσης, συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, διότι η τρίτη γενεά μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Σε περίπτωση συλλήψεων ή προσβολής συστήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δέντρων με το ψεκαστικό υγρό. Ο χρόνος επέμβασης εξαρτάται από τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, με την καταπολέμηση να είναι αποτελεσματικότερη όταν στοχεύει στις νεαρές προνύμφες, πριν αυτές εισέλθουν στα καρύδια. Αυτό πρακτικά αντιστοιχεί σε διάστημα 8-10 ημερών μετά τη σύλληψη αρρένων ακμαίων στις φερομονικές παγίδες (2-3 πεταλούδες).