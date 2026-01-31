Εκδήλωση για την πιστοποίηση των ΠΟΠ προϊόντων «Αρνάκι-Κατσικάκι Ελασσόνας»

Η τεράστια σημασία της πιστοποίησης των τοπικών παραγωγών, μιας διαδικασίας που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για τον πρωτογενή τομέα, καθώς και η ανάγκη να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαδικασίες πιστοποίησης των ΠΟΠ προϊόντων «Αρνάκι Ελασσόνας» και «Κατσικάκι Ελασσόνας», έπειτα από 15 χρόνια ουσιαστικής αδράνειας, αναδείχθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου ο Δήμος Ελασσόνας. Κεντρικοί εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο ομότιμος καθηγητής και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παναγιώτης Γούλας, ο οποίος ανέπτυξε τη διαδικασία έγκρισης πώλησης αρνιών και κατσικιών γάλακτος ως ΠΟΠ, καθώς και ο διευθυντής του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτσας, Αθανάσιος Χόντος, που εστίασε στη σημασία της γενετικής βελτίωσης των ζώων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, ο πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ, Γιώργος Μαυρίδης, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, καθώς και εκπρόσωποι συνεταιρισμών και κτηνοτροφικών συλλόγων. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας που καθιστούν το αρνάκι και το κατσικάκι Ελασσόνας μοναδικά στις διεθνείς αγορές, αλλά και να εξετάσουν τρόπους επαναφοράς της πιστοποίησης των ΠΟΠ προϊόντων, έπειτα από 15 χρόνια ουσιαστικής αδράνειας.

Τα οφέλη της πιστοποίησης

Προστιθέμενη αξία: Ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, επιτρέποντας στους παραγωγούς να διεκδικήσουν καλύτερες τιμές.

Τόνωση της απασχόλησης: Δημιουργία νέων προοπτικών στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, προσελκύοντας νέους ανθρώπους στο επάγγελμα.

Διεθνής αναγνώριση: Προβολή και διαφήμιση των προϊόντων του Δήμου Ελασσόνας στις μεγάλες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

«Η πιστοποίηση των τοπικών παραγωγών θα δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, θα ενισχύσει την απασχόληση στον χώρο της αιγοπροβατοτροφίας και θα διαφημίσει τα προϊόντα του Δήμου στις μεγάλες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού», ανέφερε ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας. «Η πιστοποίηση δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, είναι το “διαβατήριο” των προϊόντων μας για τον κόσμο», τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι διοργανωτές εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους, δεσμευόμενοι για τη συνέχιση δράσεων που θωρακίζουν το εισόδημα του κτηνοτρόφου και αναδεικνύουν την ταυτότητα της Ελασσόνας.