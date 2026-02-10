Στις Big 5 παραγωγούς φρούτων της Ευρώπης η Ελλάδα

Στις 5 μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς νωπών φρούτων της ΕΕ συγκαταλέγεται η Ελλάδα για το 2025, καθώς και στο top 10 των παραγωγών νωπών λαχανικών, παρά το μικρό της μέγεθος και τις κλιματικές αντιξοότητες, που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι η χώρα μας ανήκει στις μεγαλύτερες παραγωγούς και εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε είναι κάτι που πλέον το θεωρούμε δεδομένο. Θα πρέπει να σκεφτούμε, όμως, ότι στην παραγωγή φρούτων είμαστε στην 4η θέση με 3.665 χιλ. τόνους (2025) μετά από την Ισπανία (13.308), την Ιταλία (10.600) και την Πολωνία (4.600), ενώ στην 5η θέση είναι η Γαλλία (3.243), χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερη έκταση από την Ελλάδα και με πολύ πιο οργανωμένες δενδροκαλλιέργειες, καλύτερα διαρθρωμένο εμπόριο και logistics.

Αντίστοιχα, οι 10 μεγαλύτερες χώρες παραγωγοί νωπών λαχανικών στην ΕΕ είναι: Ιταλία με 13 εκατ. τόνους, Ισπανία με 12.493 χιλ. τόνους, Γαλλία (5.912), Ολλανδία (5.690), Πολωνία (5.473), Γερμανία (4.290), Πορτογαλία (2.450), Βέλγιο (1.730), Ελλάδα (1.508) και Ουγγαρία (1.140).

Τα παραπάνω στοιχεία συγκέντρωσε σε μία ετήσια έκδοση το περιοδικό Fruitnet για λογαριασμό της διεθνούς έκθεσης φρούτων και λαχανικών Fruit Logistica, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Βερολίνο. Η έκδοση ονομάζεται «European Statistics Handbook» και συντάχθηκε από τους αναλυτές της AMI AgrarmarktInformations-GmbH.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του 2025, η συνολική παραγωγή φρούτων στις χώρες της ΕΕ-27 ανήλθε το 2025 σε 41,96 εκατομμύρια τόνους, καταγράφοντας μείωση περίπου 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε έλλειμμα περίπου 1,3 εκατομμυρίων τόνων σε σύγκριση με το 2024. Συνολικά, οι ζημιές από παγετό σε μήλα, αχλάδια και πυρηνόκαρπα στη νοτιοανατολική Ευρώπη αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από υψηλότερες αποδόσεις σε άλλα είδη φρούτων. Ενδεικτικά, η παραγωγή καρπουζιών και πεπονιών ξεπέρασε τα επίπεδα του προηγούμενου έτους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μήλα

Τα μήλα, που αποτελούν μακράν το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής παραγωγής φρούτων, εκτιμήθηκε ότι παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2024. Σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία, ενώ χαμηλότερες ήταν οι αποδόσεις σε χώρες που επλήγησαν από παγετούς, όπως η Κροατία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ισπανία. Εκ των υστέρων, οι αρχικές εκτιμήσεις φαίνεται ότι αντιπροσώπευαν το κατώτερο όριο της πραγματικής παραγωγής, καθώς πολλές ποικιλίες παρουσίασαν όψιμη αύξηση του μεγέθους των καρπών. Σε χώρες με μεγάλες συγκομιδές μήλων, οι τιμές παραγωγού δέχθηκαν πιέσεις στην αρχή της εμπορικής περιόδου 2025/26.

Εσπεριδοειδή, σταφύλια και πυρηνόκαρπα

Οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν, επίσης, σε μειωμένη παραγωγή εσπεριδοειδών, επιτραπέζιων σταφυλιών και πυρηνόκαρπων, με κεράσια, βερίκοκα και δαμάσκηνα να πλήττονται ιδιαίτερα από τους παγετούς και να βρίσκονται εκτός των δέκα σημαντικότερων φρούτων της ΕΕ σε όγκο. Οι ελλείψεις σε ορισμένες κατηγορίες φρούτων συνέβαλαν στην αύξηση των μέσων τιμών παραγωγού, γεγονός που αποτυπώθηκε στον δείκτη τιμών αγροτικών προϊόντων, ο οποίος για τα φρούτα έφτασε τις 151 μονάδες τον Νοέμβριο του 2025 (+4 μονάδες σε σχέση με το 2024).

Λαχανικά

Αντίθετα, οι επιπτώσεις του καιρού στην παραγωγή λαχανικών ήταν σαφώς ηπιότερες. Η συνολική συγκομιδή ανήλθε σε περίπου 58,12 εκατομμύρια τόνους, μόλις 0,3% χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος. Παρά τις απώλειες στην παραγωγή ντομάτας, υψηλότερες αποδόσεις σε άλλα λαχανικά, όπως τα κρεμμύδια και το λάχανο, αντιστάθμισαν το έλλειμμα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα φρούτα, οι παραγωγοί λαχανικών δεν κατάφεραν να πετύχουν αυξήσεις τιμών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη μείωση του σχετικού δείκτη τιμών το 2025 (145, -5 μονάδες σε σχέση με το 2024).