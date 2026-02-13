Εν αναμονή των νέων Σχεδίων Βελτίωσης αρκετοί Θεσσαλοί παραγωγοί

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει από τον αγροτικό κόσμο της Θεσσαλίας προς τα μελετητικά γραφεία σχετικά με το νέο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, μετά την προδημοσίευση που ορίζει τα βασικά στοιχεία του νέου προγράμματος που άλλα δείχνουν ότι θα ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι, με έτος αναφοράς το 2025 (δήλωση ΟΣΔΕ).

Υπενθυμίζεται ότι στη Θεσσαλία μέχρι τώρα υλοποιήθηκαν δύο δράσεις των Σχεδίων Βελτίωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στις κτιριακές υποδομές.

Η Δράση 4.1.1 που «έτρεξε» το 2018 και αφορούσε τα έτη 2014 -20 και η Δράση 4.1.5 που αφορούσε τα έτη 2020- 2022 και για την οποία εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις των Θεσσαλών λόγω Daniel.

Αναλυτικότερα οι αιτήσεις-συμμετοχές ανά περιφερειακή ενότητα, αριθμός επενδύσεων που υλοποιήθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Αν και στο προηγούμενο πρόγραμμα εντάχθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εν τούτοις το ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα, με βάση και την προσέλευση των παραγωγών στα μελετητικά γραφεία, είναι μεγάλο, ενώ όλοι περιμένουν τις λεπτομέρειες για την προκήρυξη ή τις υποπροκηρύξεις μιας και οι δράσεις χωρίζονται σε 3 πεδία.