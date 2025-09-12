Κίνδυνος κατάρρευσης στα Νέα Βιολογικά; – Ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο νέας προκήρυξης

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις κινδυνεύει να λάβει το ζήτημα της πληρωμής των Βιολογικών, καθώς για το πρόγραμμα του 2025 – οι πιστώσεις του οποίου έχουν ήδη καθυστερήσει σημαντικά – υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο πλήρους κατάρρευσής του.

Το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται σε λάθος σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και το υπουργείο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ αναζητά λύση κάτι το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται να είναι εφικτό.

Η αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει – τουλάχιστον προς το παρόν – στις πληρωμές των δικαιούχων βυθίζει τους παραγωγούς σε αγωνία, ενώ το ενδεχόμενο νέας προκήρυξης φαντάζει πλέον ορατό. Χιλιάδες βιοκαλλιεργητές βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας, βλέποντας τον κόπο και τις επενδύσεις τους να απειλούνται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ypaithros.gr, η πληρωμή των «παλιών» Βιολογικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση. Ωστόσο, για τα «Νέα Βιολογικά» του 2025, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί μέχρι στιγμής.

Όπως μάλιστα προκύπτει για την προκήρυξη του 2025, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ΕΕ για το τι θα κάνουμε. Έχουμε στείλει επιστολές με τα ερωτήματα για το πότε και πώς μπορούμε να πληρώσουμε χωρίς κυρώσεις και περιμένουμε απαντήσεις», αναφέρουν στο ypaithros.gr στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Την ίδια ώρα, πηγές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνουν ότι το βασικό ζήτημα εντοπίζεται στην κοινοτική χρηματοδότηση, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο απώλειας πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων, σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν υλοποιηθεί εγκαίρως.

Αν επιβεβαιωθούν τα παραπάνω είναι σαφές ότι πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες σε όσους συμμετείχαν στον σχεδιασμό της ΚΑΠ.