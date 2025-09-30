Θ. Κοντογεώργης: «Είμαστε στο τελικό στάδιο των επιδοτήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μίλησε στο ΕΡΤnews radio 105,8, για την ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου.

«Δουλειά μας -κι από αυτό θα κριθούμε στο τέλος- είναι να παραδίδουμε τις πολιτικές μας με την όποια αντανάκλαση έχουν αυτές στην καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε αρχικά και παρέθεσε τα θέματα που θα τεθούν στο υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ αυτών, τα μέτρα του υπουργείου Οικονομικών σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα μέτρα για νόμιμη μετανάστευση ειδικά σε τομείς που υπάρχουν ανάγκες (κατασκευαστικός, αγροτικός τομέας, visa για φοιτητές), το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις κ.ά.

Επόμενο θέμα της συνέντευξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κ. Κοντογεώργη να επαναλαμβάνει πως «βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευθετηθούν εκκρεμότητες», με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «χρειάζεται να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τη διαδικασία». Αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων, ζήτησε κατανόηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που ζουν από τις επιδοτήσεις, αλλά, προσέθεσε, «είμαστε στο τελικό στάδιο των επιδοτήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Σημείωσε, δε, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις αποζημιώσεις (Daniel, κ.λπ.) ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι πληρωμές στον αγροτικό κόσμο. Τόνισε, όμως, πως «σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος που ήταν εις βάρος και του αγροτικού κόσμου αλλά και εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού».

Αλλάζοντας θέμα, στα της οικονομίας, υπογράμμισε εκ νέου τη βασική κυβερνητική προτεραιότητα, που είναι «η σταθερή, βιώσιμη και με βάση την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας αύξηση των εισοδημάτων». Άλλωστε, και «η φορολογική μεταρρύθμιση εκεί κατατείνει», συμπλήρωσε. Ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια στα μεγάλα μέτωπα της ακρίβειας (σούπερ μάρκετ, στεγαστικό, ενέργεια), πρώτον σε επίπεδο ελεγκτικών μηχανισμών, δεύτερον στο κομμάτι της διάθεσης περισσότερων ακινήτων και τρίτον στη σταθεροποίηση των τιμών στην ενέργεια. Μάλιστα έκανε λόγο για «διαρκή μάχη», προκειμένου «η οικονομική ανάπτυξη να έχει νόημα για τον κάθε πολίτη».

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ