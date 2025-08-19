Κραυγή αγωνίας αλιέων στο Δέλτα του Έβρου

Με επιστολή του στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης διεκδικεί οικονομική ατήριξη των αλιέων του Δέλτα Έβρου. Εξηγεί ότι λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και της ραγδαίας μείωσης της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Έβρο, οι αλιευτικές δραστηριότητες στο Δέλτα έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα.

«Η μειωμένη ροή του ποταμού έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση του φυσικού οικοσυστήματος του Δέλτα, μείωση των διαθέσιμων αλιευμάτων και αδυναμία κάλυψης του ελάχιστου βιώσιμου εισοδήματος των αλιέων. Η κατάσταση αυτή συνιστά έκτακτο γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο πλήττει τους αλιείς εσωτερικών υδάτων, που εξαρτώνται από αυτόν», επισημαίνεται στην επιστολή.

Ο Σύλλογος προτείνει και διεκδικεί:

Άμεση οικονομική αποζημίωση στους επαγγελματίες αλιείς του Δέλτα, για την απώλεια εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής.

Ειδική ένταξη των πληγέντων αλιέων σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ ή μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για το διάστημα της κρίσης.

«Από τις 15 Απριλίου κι έπειτα δεν έκαναν ούτε ένα μεροκάματο.

Μέχρι και τις 15 Μαΐου ισχύει η απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο, το Δέλτα και τους υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού του Έβρου, για την προστασία των ψαριών – για να αναπαραχθούν. Από εκεί κι έπειτα, δεν υπήρχε νερό», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Σαρίκας.

Εξηγεί ότι λόγω ανομβρίας ο ποταμός Έβρος στεγνώνει και, ειδικά φέτος, η κατάσταση είναι τραγική στο Δέλτα του Έβρου. «Το αλμυρό νερό φτάνει μέχρι το φράγμα που υπάρχει ψηλά, πολλά χιλιόμετρα μέσα στο ποτάμι. Έγινε μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον και το οικοσύστημα», περιγράφει.

Αλυσίδα

Ο κ. Σαρίκας τονίζει ότι οι παράκτιες περιοχές εξαρτώνται άμεσα από την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων που χύνονται στη θάλασσα από τα ποτάμια. «Ειδικά, όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον οικότοπο καταστράφηκαν. Συζητήσεις έχουν γίνει, αλλά χρειάζονται άμεσα ενέργειες και λιγότερη γραφειοκρατία, γιατί διαφορετικά η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όσοι ασκούν αλιεία μόνο στα εσωτερικά ύδατα», επισημαίνει, εξηγώντας ότι είναι μηδενικό το εισόδημα.

Συνέπεια των παραπάνω είναι τα νεκρά ψάρια, φαινόμενο το οποίο είναι αναμενόμενο εξαιτίας της έλλειψης γλυκού νερού. Εκτός από τα ψάρια, ο υδροβιότοπος είναι, πλέον, αφιλόξενος για πλήθος ειδών που φιλοξενούνται. «Έχουν χαθεί πολλά είδη ψαριών του Θρακικού Πελάγους», προσθέτει ο ίδιος, αναφέροντας τις συνέπειες και στους παράκτιους αλιείς, που βρίσκουν πια μόνο κεφάλια και γαρίδες.