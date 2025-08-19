Πληρωμές που αργούν – Οι αγρότες σε αναβρασμό μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Από αγανακτισμένους αγρότες που αναζητούν απαντήσεις σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές έχει κατακλιστεί τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ περισσότερο αμέσως μετά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου το τηλεφωνικό κέντρο του ypaithros.gr και της “ΥΧ”.

Η απογοήτευση είναι έκδηλη, καθώς πολλοί περιμένουν να δουν λεφτά στους λογαριασμούς τους από τις αρχές του καλοκαιριού αλλά μάταια, παρά τις διαβεβαιώσεις από στελέχη του ΥΠΑΑΤ ότι οι πληρωμές πλησιάζουν!

Μέχρι και σήμερα λοιπόν η κατάσταση παραμένει ασαφής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από αρμόδια στελέχη του Οργανισμού Πληρωμών, υπάρχει πιθανότητα μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου να καταβληθούν τα υπόλοιπα από τα παλιά βιολογικά προγράμματα, που φτάνουν περίπου τα 60 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αναμένεται ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα προχωρήσουν οι πληρωμές για τα υπόλοιπα των Σπάνιων Φυλών και για τα Βιολογικά φυτικής παραγωγής της νέας προκήρυξης.

Η αγωνία των αγροτών παραμένει έντονη, καθώς η καθυστέρηση των πληρωμών επηρεάζει σημαντικά τον προγραμματισμό και τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων, εν μέσω μιας περιόδου που οι ανάγκες είναι αυξημένες και οι οικονομικές υποχρεώσεις πιεστικές.