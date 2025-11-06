Κριστόφ Χάνσεν: Έγκριση του Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν συνδέεται άμεσα με τις πληρωμές των αγροτών

Ο Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν ο οποίος από χθες επισκέπτεται την Αθήνα σε συνέντευξή του διευκρινίζει ότι το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε η χώρα μας δεν συνδέεται άμεσα με τις πληρωμές των ενισχύσεων.

«Δεν συνδέεται άμεσα το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε την Τρίτη η Ελλάδα στην Κομισιόν με τις πληρωμές των αγροτών» είπε ο χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η καταβολή και ο έλεγχος των ενισχύσεων αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών-μελών.

Συνάντηση Τσιάρα – Χάνσεν: Καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι η νέα ΚΑΠ θα παραμείνει εργαλείο ανάπτυξης, καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, Κώστας Τσιάρας και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφ Χάνσεν, συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Ελλάδα.

Οι δύο πλευρές είχαν μια ουσιαστική και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός αγροδιατροφικός τομέας, καθώς και για τις προτεραιότητες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:

· η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα,

· η ανάγκη για στήριξη των νέων και πραγματικών παραγωγών,

· οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τα νέα εργαλεία της ΕΕ για την αντιμετώπισή της, καθώς και η αντιμετώπιση των ζωονόσων,

· η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ισόρροπης ανάπτυξης της υπαίθρου.

Ο Υπουργός Τσιάρας και ο Επίτροπος Χάνσεν επανέλαβαν την κοινή τους πεποίθηση ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να παραμείνει ισχυρή, μέσα από στοχευμένες και δίκαιες πολιτικές.

Σε κοινό τους μήνυμα υπογράμμισαν:

«Η ευρωπαϊκή γεωργία και κτηνοτροφία αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι η νέα ΚΑΠ θα παραμείνει εργαλείο ανάπτυξης, καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής. Εργαζόμαστε από κοινού για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα και να στηρίξουμε έμπρακτα τους ανθρώπους της υπαίθρου».

Ο Υπουργός και ο Επίτροπος συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της ΚΑΠ, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την προώθηση ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης.

Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων που έγιναν στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών, οι κ.κ. Χάνσεν και Τσιάρας επισκέφθηκαν το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το οποίο υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ.