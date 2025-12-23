50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης για την περιφέρεια

Eναν πλήρη οδικό χάρτη, με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και μια σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στις περιφέρειες, περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που συζητήθηκε με εισήγηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο πρόσφατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κοντογεώργης, βασικός πυλώνας της εθνικής στρατηγικής, που θα οριστικοποιηθεί εντός του 2026, είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη την επικράτεια για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε η χώρα να κατευθύνει στοχευμένα εθνικούς και ενωσιακούς πόρους με τον βέλτιστο και αποδοτικότερο τρόπο στην ελληνική περιφέρεια.

Ο ίδιος τόνισε ότι, ήδη, εκπονούνται και ολοκληρώνονται εντός του 2026 συνολικά 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης (σ.σ. ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας) και υλοποιούνται δέκα εθνικές οριζόντιες πολιτικές που ενσωματώνουν την περιφερειακή οπτική και ειδικότερα:

Συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Στρατηγική για ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Οδικές, σιδηροδρομικές και λιμενικές υποδομές, δίκτυα και ενεργειακές διασυνδέσεις. Πρωτογενής τομέας. Διαχείριση υδάτων και αντιπλημμυρικός σχεδιασμός. Περιβάλλον/δάση και διαχείριση απορριμμάτων. Χωροταξικός σχεδιασμός. Προσέλκυση επενδύσεων και αξία σε κάθε περιοχή. Δημογραφική πρόκληση και υγεία. Περιφερειακός σχεδιασμός στην εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι περισσότεροι από 1.000 φορείς έχουν κληθεί να συμμετέχουν οργανωμένα σε ομάδες εργασίας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.

«Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές: Οι αναπτυξιακές πολιτικές να περάσουν σε όλες τις γωνιές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό και για να καταδειχθεί η σημασία τόσο των ορεινών περιοχών όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, αποφασίσθηκε η δημιουργία, στην προεδρία της κυβέρνησης, μιας νέας Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων», υπογράμμισε σε σχετική του δήλωση ο κ. Κοντογεώργης.

Ειδικά για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, αποστολή της γραμματείας θα είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής 12 πυλώνων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, όπως και τη συγκράτηση και την προσέλκυση πληθυσμού, με αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων. Επίσης, δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα λειτουργεί ως κόμβος ενημέρωσης και διασύνδεσης μεταξύ πολιτών, κεντρικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών και οικονομικών φορέων κ.ά.

Συνολικά, 330 εμβληματικά έργα παραδίδονται το 2026 και το 2027

Ήδη, στην ελληνική περιφέρεια υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περίπου 330 εμβληματικά έργα.

Ειδικότερα:

8 δισ. ευρώ έργα υλοποιούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 στην περιφέρεια.

5,6 δισ. ευρώ έργα υλοποιούνται από το ΤΑΑ στην περιφέρεια.

6,5 δισ. ευρώ απευθείας χρηματοδοτήσεις για τις περιφέρειες μέσα από το ΕΣΠΑ 2021-27 (πλην Αττικής) εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται 4,5 δισ. ευρώ.

7,75 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-27 της κεντρικής κυβέρνησης σε έργα που υλοποιούνται στην περιφέρεια, ενώ έχουν καταβληθεί 1,25 δισ. ευρώ εγκεκριμένες επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις στην περιφέρεια μέσω του ΤΑΑ και 4,75 δισ. ευρώ δανειοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του ΤΑΑ.

Επισημαίνεται ότι στους παραπάνω πόρους θα πρέπει να προστεθούν και οι ενισχύσεις από την ΚΑΠ που αφορούν κατεξοχήν την ελληνική περιφέρεια, οι πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, που θα διατεθούν από το 2026 για σημαντικές υποδομές στην περιφέρεια μέχρι και το 2032, καθώς και οι πόροι για την Ελλάδα από τη νέα κατανομή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Παράλληλα, έχουν ήδη προγραμματιστεί 2,7 δισ. ευρώ απευθείας χρηματοδοτήσεις για τις περιφέρειες μέσα από το ΕΠΑ 2026-2030 (πλην Αττικής).

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπενθύμισε τη μείωση σε ποσοστό 50% του ΕΝΦΙΑ και την κατάργηση από το 2027 σε 12.720 κοινότητες μέχρι 1.500 κατοίκων, καθώς και σε συγκεκριμένους οικισμούς μέχρι 1.700 κατοίκων πέρα από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τον μειωμένο νησιωτικό ΦΠΑ σε νησιά, την προώθηση βασικών οδικών, λιμενικών, αρδευτικών και άλλων έργων σε όλη τη χώρα, που μπορεί ο κάθε πολίτης να δει την πρόοδό τους στην πλατφόρμα erga.gov.gr, το πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης στον Βόρειο Έβρο, τις 175 Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) που καλύπτουν περίπου 900 περιοχές, τις αυξημένες ποσοστώσεις για δράσεις ανακαίνισης σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές κ.ά.