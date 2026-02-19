Λίπανση Σιτηρών

Η λίπανση των σιτηρών αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της καλλιέργειας, επηρεάζοντας άμεσα τόσο το οικονομικό αποτέλεσμα του παραγωγού όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργικής δραστηριότητας.

Η ορθολογική χρήση των λιπασμάτων συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των αποδόσεων και στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών εισροών. Παράλληλα, η υπερβολική ή ακατάλληλη λίπανση ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα εδάφη, τα υπόγεια νερά και τη βιοποικιλότητα, μέσω της έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Συνεπώς, η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών λίπανσης στα σιτηρά συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η «YX» παρουσιάζει, με τη συμβολή ειδικών του χώρου, τρόπους εφαρμογής των λιπασμάτων, ώστε να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τους παραγωγούς.