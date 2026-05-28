ΥΠΑΑΤ: Κοινός στόχος ένα πιο αξιόπιστο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα πιστοποίησης για τα βιολογικά προϊόντα

Συνάντηση εργασίας με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πραγματοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πρόεδρος της Task Force για τη βιολογική παραγωγή, Σπύρος Πρωτοψάλτης, με αντικείμενο τη βελτίωση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, για την ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο λειτουργίας, ελέγχου και εποπτείας της βιολογικής παραγωγής, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, των έντιμων παραγωγών και της αξιοπιστίας των ελληνικών βιολογικών προϊόντων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Σπύρος Μάμαλης, στελέχη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΑΑΤ από τη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε ότι η βιολογική παραγωγή αποτελεί έναν τομέα με σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την ελληνική γεωργία, την κτηνοτροφία, την μελισσοκομία και τη μεταποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι στηρίζεται σε πραγματική παραγωγή, σαφείς κανόνες, ουσιαστικούς ελέγχους και αξιόπιστη πιστοποίηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

στην ανάγκη ενίσχυσης της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνησης,

στη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ φορέων πιστοποίησης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ΥΠΑΑΤ,

στην πιο έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης,

στην ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου από όλους τους φορείς,

στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την ταχύτερη διασταύρωση στοιχείων,

και στην ανάγκη διαρκούς συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, χωρίς εκπτώσεις στην αυστηρότητα και στην τήρηση των κανόνων.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η επόμενη ημέρα στη βιολογική παραγωγή δεν μπορεί να περιοριστεί σε επιμέρους διορθωτικές κινήσεις, αλλά απαιτεί ένα πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας, ελέγχου και εποπτείας, το οποίο θα ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα προστατεύει όσους παραγωγούς και επιχειρήσεις λειτουργούν με συνέπεια.

Υπενθυμίζεται ότι, με πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ελέγχων και πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας και της αξιοπιστίας των ελληνικών βιολογικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ως πρόεδρος της Task Force για τη βιολογική παραγωγή, έχει αναλάβει τον συντονισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται η εμπιστοσύνη του καταναλωτή, η προστασία του έντιμου παραγωγού και η προοπτική της ελληνικής βιολογικής παραγωγής.

Θέλουμε να στηρίξουμε τη βιολογική παραγωγή, αλλά να τη στηρίξουμε πάνω σε κανόνες που εφαρμόζονται, σε ελέγχους που αποδίδουν, σε πραγματική ιχνηλασιμότητα και σε πλήρη διαφάνεια. Οι φορείς πιστοποίησης έχουν κρίσιμο ρόλο και μεγάλη ευθύνη σε αυτή την προσπάθεια.

Η επόμενη ημέρα απαιτεί συνεργασία, αλλά και αυστηρότητα. Συνεργασία με όσους θέλουν ένα καθαρό και αξιόπιστο σύστημα. Αυστηρότητα απέναντι σε παραλείψεις, αδυναμίες ή πρακτικές που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στα βιολογικά προϊόντα.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να προστατεύσουμε τους έντιμους παραγωγούς που δουλεύουν σωστά, τους καταναλωτές που εμπιστεύονται τα βιολογικά προϊόντα και την ίδια την αξία της ελληνικής βιολογικής παραγωγής».

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σπύρος Μάμαλης, δήλωσε:

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θεωρεί πως οι φορείς πιστοποίησης αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.

Χρειαζόμαστε ένα πιο αξιόπιστο σύστημα ελέγχων και πιστοποίησης, τόσο στην αγορά όσο και στους φορείς πιστοποίησης. Χρειαζόμαστε ένα κοινό πλαίσιο ελέγχων και ποινών.

Τέλος, θέτουμε ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ώστε να εγκαθιδρύσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με όλους όσοι δουλεύουμε για τον κοινό στόχο: την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την προστασία των βιολογικών προϊόντων.