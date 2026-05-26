Μαζική κινητοποίηση την Πέμπτη 28/5 για τα πλημμυρισμένα Τενάγη Φιλίππων

Ο Αγροτικός Σύλλογος Παγγαίου, ο Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας, ο Τ.Ο.Ε.Β. Τεναγών Φιλίππων, ο Δήμος Παγγαίου και ο Δήμος Καβάλας απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη κινητοποίηση για το σοβαρό πρόβλημα της γενικευμένης πλημμύρας στα Τενάγη Φιλίππων.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 11:00 π.μ., έξω από το Δημαρχείο Παγγαίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου: «πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η κατάσταση στα Τενάγη Φιλίππων απειλεί την παραγωγή, την οικονομία, την καθημερινότητα και το μέλλον του τόπου μας.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Με τη συμμετοχή μας στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα διεκδίκησης και ενότητας για την προστασία της γης μας, της παραγωγής μας και της βιωσιμότητας της περιοχής μας.

Όλοι μαζί για τα Τενάγη Φιλίππων.

Όλοι μαζί για τον τόπο μας».