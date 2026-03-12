Απόβαση τρακτέρ έξω από τη ΔΕΘ για το συλλαλητήριο των αγροτών στην Agrotica

Στο νότιο τόξο της ΧΑΝΘ, στον εξωτερικό προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, παρατάχθηκαν τα πρώτα τρακτέρ αγροτών από την περιοχή του Λαγκαδά, στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Agrotica (12-15 Μαρτίου) και σύμφωνα με την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ).

Στο σημείο αναμένονται ακόμη 50 έως 60 τρακτέρ, καθώς σταδιακά καταφθάνουν αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στην κινητοποίηση πρόκειται να ενσωματωθούν και συνάδελφοί τους από τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Η μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών από τη Δυτική Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από τα Μάλγαρα, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονται και τρία τρακτέρ που έφτασαν από την Πελοπόννησο.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη την Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους καταφθάνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με λεωφορεία ή με αγροτικά οχήματα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.

Οι αγρότες διεκδικούν επιπλέον μέτρα ενίσχυσης τους, επισημαίνοντας ότι όσα έχουν εξαγγελθεί μέχρι στιγμής είτε δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί είτε δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα κόστη παραγωγής και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθ’ όλη τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές καθυστερήσεις.