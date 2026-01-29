Με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα η συνάντηση της πανελλαδικής των μπλόκων στη Λάρισα

Για την ερχόμενη Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου φέρεται να «κλειδώνει» η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Λάρισα, η οποία και αναμένεται να λάβει αποφάσεις για το ενδεχόμενο μιας νέας κινητοποίησης από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων, μετά τις πολυήμερες αγροτικές κινητοποιήσεις που κράτησαν σχεδόν δύο μήνες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας κ. Σ. Αλειφτήρας, ανέφερε, ότι η συνάντηση θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη Τετάρτη το μεσημέρι στη Λάρισα με την πρόταση των Θεσσαλών αγροτών που θα κατατεθεί να τάσσεται υπέρ της διοργάνωσης ενός συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

Ο κ. Αλειφτήρας αναφέρθηκε στο άσχημο κλίμα που επικρατεί στον κάμπο και τις οφειλές που έχουν οι αγρότες από την εποχή του “Daniel” ακόμη. «Υπάρχουν αγρότες που έχουν οφειλές σε καταστήματα προμήθειας εφοδίων όχι μόνο από πέρσι που οι τιμές σε αρκετά αγροτικά προϊόντα ήταν πολύ χαμηλές, αλλά από την εποχή των πλημμυρών ακόμη στον κάμπο. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, που αντιμετωπίζουν πολλοί αγρότες στη Θεσσαλία».

Η κατάσταση αυτή οδηγεί εκ των πραγμάτων αρκετούς αγρότες, προσθέτει ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας να μην μπορούν είτε να καλλιεργήσουν είτε να στρέφονται σε ξηρικές και όχι δυναμικές καλλιέργειες, οι οποίες ενισχύουν το εξαγωγικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά κανείς αγώνας δεν πηγαίνει χαμένος. Οι κινητοποιήσεις αυτές ανέδειξαν αφενός την ενότητα του αγροτικού κόσμου, αφετέρου έφεραν στο προσκήνιο και πολλούς νέους ανθρώπους που βγήκαν για να διαμαρτυρηθούν, ζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης γι’ αυτούς και τις οικογένειες τους στην ελληνική ύπαιθρο, όπου κατοικούν και δραστηριοποιούνται», κατέληξε ο κ. Αλειφτήρας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπε, λόγω της ευλογιάς χάνουν από τη μια στιγμή στην άλλη τα πάντα, μένοντας χωρίς ουσιαστική βοήθεια από την Πολιτεία.

