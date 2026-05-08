Νέα Αριστερά: «Η κυβέρνηση παίζει με τις επιδοτήσεις και την αγωνία των παραγωγών»

Η Νέα Αριστερά εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με σαφείς αιχμές κατά των χειρισμών της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΣΔΕ του 2026, που ακόμη παραμένει ανενεργό:

«Μάιος 2026 και οι αγρότες παραμένουν στο σκοτάδι, χωρίς καμία ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ οι πληρωμές του 2025 και οι αποζημιώσεις μετατίθενται συνεχώς προς τα πίσω, αποδεικνύοντας το απόλυτο φιάσκο της κυβέρνησης στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων.

Η βεβιασμένη και καθαρά επικοινωνιακή μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με αρχιτέκτονα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι θα έλυνε.

Η ασυμβατότητα των πληροφοριακών συστημάτων, οι καθυστερήσεις στους ελέγχους και το χάος στις πληρωμές ήταν ακριβώς όσα είχαν προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ενώ ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωνε ότι από το 2026 οι αιτήσεις ΟΣΔΕ θα υποβάλλονταν κανονικά την άνοιξη, σήμερα, όχι μόνο δεν υπάρχει καν χρονοδιάγραμμα, αλλά η κυβέρνηση έχει καταφέρει να οδηγήσει το σύστημα σε πλήρη αποδιοργάνωση.

Η κυβέρνηση παίζει με την αγωνία των ανθρώπων της παραγωγής και ταυτόχρονα εκθέτει τη χώρα στον κίνδυνο νέων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ΑΑΔΕ καλεί τώρα περισσότερους από 100.000 παραγωγούς να επιστρέψουν χρήματα για ενισχύσεις του 2023, τρία χρόνια μετά, χωρίς επαρκή ενημέρωση.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την κοροϊδία και να δώσει άμεσα απαντήσεις για το ΟΣΔΕ 2026, τις εκκρεμείς πληρωμές και το χάος που η ίδια δημιούργησε στον πρωτογενή τομέα.»