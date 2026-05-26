Στην τελική ευθεία η πληρωμή δύο δράσεων των Οικολογικών Σχημάτων και των Συνδεδεμένων, εκτός σηροτροφίας και ψυχανθών

Λίγα 24ωρα έμειναν έως την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων που είχε προαναγγείλει η ΑΑΔΕ έως τις 29 Μαΐου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ypaithros.gr, οι πληρωμές αυτές θα αφορούν τελικά δύο δράσεις των Οικολογικών Σχημάτων (σ.σ. νωρίτερα σήμερα βγήκαν και τα ΦΕΚ) καθώς και τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκτός της πληρωμής των συνδεδεμένων μένει το καθεστώς της σηροτροφίας αλλά και των κτηνοτροφικών ψυχανθών. Επιπλέον, μέχρι την Παρασκευή δεν θα πληρωθεί η ενίσχυση για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ ο καθορισμός ύψους ενίσχυσης για τα Οικολογικά Σχήματα

Με βάση το ΦΕΚ που εκδόθηκε για τις πληρωμές της εβδομάδας, η Δράση 1 των Οικολογικών Σχημάτων θα πιστωθεί στο σύνολο του προβλεπόμενου ποσού, χωρίς καμία περικοπή. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση διαμορφώνεται έως 52,2 ευρώ ανά στρέμμα για τα σιτηρά, 48,8 ευρώ για τα ψυχανθή, 60,6 ευρώ για τις καινοτόμες καλλιέργειες και 82,4 ευρώ για τα αρωματικά φυτά.

Αντίστοιχα, για τη Δράση 7, η ενίσχυση για τους βοσκοτόπους αιγοπροβάτων ανέρχεται στα 6,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Αναλυτικά το ΦΕΚ «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης (ετήσια μοναδιαία ποσά) της παρέμβασης Π1-31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027 για το έτος 2025», αναφέρει:

Άρθρο 2

Ύψη ενίσχυσης

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της παρέμβασης Π1-31.1 δεν υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρέμβασης του εγκεκριμένου ΣΣ ΚΑΠ για το έτος 2025 και δεν εφαρμόζεται ποσοστιαία μείωση του ύψους ενίσχυσης, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.

Τα ύψη ενίσχυσης (σε €/Ha, όπου 1 Ha=10 στρέμματα) της παρέμβασης Π1-31.1 των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) για το έτος ενίσχυσης 2025, διαμορφώνεται σύμφωνα με τη στήλη 8 του Πίνακα 2.

Αναλυτικά το ΦΕΚ «Καθορισμός για το έτος 2025 του μοναδιαίου ποσού της παρέμβασης Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων», του άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις δράσεις 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους» και 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους» , αναφέρει:

Άρθρο 1

Καθορισμός μοναδιαίου ποσού

Καθορίζουμε το μοναδιαίο ποσό (ύψος ενίσχυσης) της παρέμβασης Π1-31.7 για το έτος 2025:

α. Σε 65€/ha για τις αίγες και τα πρόβατα και σε 55€/ha για τα βοοειδή για τη Δράση 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους».

Β. Σε 30€/ha για τη δράση 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παρέμβαση Π1-31.7 για το έτος 2025 ανέρχεται σε 4.497.267,45 €.

Συνολικά θα πιστωθεί ποσό που θα πλησιάζει τα 10.111.510 ευρώ με βάση τον αιτούμενο προϋπολογισμό της Δράσης 1 με την επιδότηση να καθορίζεται ως εξής με βάση το ΦΕΚ:

Χειµερινά ψυχανθή: Αντικατάσταση µηδικής 48,8 ευρώ το στρέµµα, βαµβακιού 10,9 ευρώ το στρέµµα, Αραβοσίτου 31,6 ευρώ το στρέµµα.

Αντικατάσταση µηδικής 48,8 ευρώ το στρέµµα, βαµβακιού 10,9 ευρώ το στρέµµα, Αραβοσίτου 31,6 ευρώ το στρέµµα. Χειµερινά σιτηρά: Αντικατάσταση µηδικής 52,2 ευρώ το στρέµµα, βαµβακιού 14,3 ευρώ το στρέµµα, αραβοσίτου 29,7 ευρώ το στρέµµα.

Αντικατάσταση µηδικής 52,2 ευρώ το στρέµµα, βαµβακιού 14,3 ευρώ το στρέµµα, αραβοσίτου 29,7 ευρώ το στρέµµα. Aρωµατικά φυτά: 82,4 ευρώ/στρέµµα.

82,4 ευρώ/στρέµµα. Καινοτόµες ποικιλίες: 60,6 ευρώ/στρέµµα

Στη Δράση αυτή θα πιστωθεί ποσό που θα ανέρχεται σε 4.497.267,45 ευρώ. Με βάση το σχετικό ΦΕΚ τα ποσά καθορίζονται ως εξής:

«Καθορίζουμε το μοναδιαίο ποσό (ύψος ενίσχυσης) της παρέμβασης Π1-31.7 για το έτος 2025:

α. Σε 6,5 ευρώ/στρέμμα για τις αίγες και τα πρόβατα και σε 5,5 ευρώ/στρέμμα για τα βοοειδή για τη Δράση 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους».

β. Σε 3 ευρώ/στρέμμα για τη δράση 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το 1ο ΦΕΚ

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το 2ο ΦΕΚ