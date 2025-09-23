Μονάδα βοοειδών με πιάνο και…γαλλικά στην Εράτυρα Κοζάνης

Στην Εράτυρα Κοζάνης, λειτουργεί μία μονάδα βοοειδών, όπου τα ζώα ανατρέφονται όχι μόνο με μεγάλη φροντίδα αλλά και με πιάνο και…γαλλικά.

Πρόκειται για μία υπερσύγχρονη μονάδα με ζώα ελεύθερης βοσκής που έχουν μεγάλη απόδοση σε κρέας. Όπως υποστήριξε ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών της κτηνοτροφικής μονάδας ,κ. Χρήστος Πήτας, όταν μιλάει γαλλικά στα ζώα του, καταλαβαίνουν και κάνουν μορφασμούς.

Ένα από αυτά είναι ο Ρονάλντο που έχει μεγαλώσει στη Γαλλία και ήρθε σε ηλικία δυόμιση χρονών στη μονάδα και από τότε είναι εκεί εδώ και τρία χρόνια.

Τα ζώα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ κάθε χρόνο γίνονται και αιμοληψίες αλλά και τεστ για φυματίωση.

Και βέβαια, αν και τα λιβάδια στην περιοχή δεν έχουν καμία σχέση με της Γαλλίας και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, υπάρχει το πείσμα που δείχνει τον δρόμο.

Ο Νίκος Πήτας, ο οποίος είναι 22 ετών, δουλεύει στη μονάδα από δέκα ετών, ενώ για σπουδές επέλεξε τη γεωπονία, γιατί η κτηνοτροφία και η γεωργία πάνε μαζί, όπως είπε.