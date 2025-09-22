Σε λειτουργία οι σταθμοί απολύμανσης για τον έλεγχο της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα στη Μαγνησία

Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα το δεκαήμερο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προστασία από την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, με την ενεργοποίηση των σταθμών απολύμανσης στη Μαγνησία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ήδη λειτουργούν τρεις σταθμοί στην περιοχή. Ένας από αυτούς βρίσκεται απέναντι από τον βιολογικό καθαρισμό, σε δρόμο που οδηγεί στα σφαγεία.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι κτηνοτρόφοι που μεταφέρουν ζώα για σφαγή ή ζωοτροφές θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον σταθμό, ώστε να απολυμανθούν τα οχήματά τους, να λάβουν τη σχετική βεβαίωση και στη συνέχεια να συνεχίσουν.

Οι σταθμοί θα λειτουργούν καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ οι κτηνοτρόφοι έχουν ενημερωθεί σχετικά από την Αντιπεριφέρεια Μαγνησίας. Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις για την καλύτερη οργάνωση και διευθέτηση της διαδικασίας.

Οι κτηνοτρόφοι χαιρετίζουν το μέτρο ως θετικό βήμα, ωστόσο τονίζουν ότι θα έπρεπε να έχει ληφθεί εξαρχής, ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη απώλεια στον πληθυσμό των ζώων.