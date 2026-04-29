Νέα Αριστερά: Πού είναι τα 5 εκατ. «αόρατα» αιγοπρόβατα;

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τίτλο «Σοβαρές αποκλίσεις στα στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο – ‘‘Αόρατα’’ πρόβατα και ζητήματα αξιοπιστίας των καταγραφών», κατέθεσαν 8 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης και Τομεάρχη Αγροτικών, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Στην ερώτηση σημειώνεται πως τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), με τη διαφορά να χαρακτηρίζεται ως «χαώδης». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταγράφουν 15.639.915 αιγοπρόβατα, ενώ τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρουν 10.350.915 αιγοπρόβατα, μία διαφορά άνω του 50%.

Αφού σημειώνουν πως «η ύπαρξη τέτοιων διαφορών εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των μηχανισμών καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, τη διαφάνεια στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά και την ορθή αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, καθώς και την δίκαιη κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων στους αιγοπροβατοτρόφους της χώρας», απευθύνουν στον αρμόδιο Υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα: