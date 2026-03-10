«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» – Γυναικείες ιστορίες επιτυχίας στην αγροδιατροφή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αλλά και το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί ως Έτος της Αγρότισσας από τον FAO, η Έφη Λαζαρίδου, CEO του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, φιλοξενεί στο Vidcast του οργανισμού δύο γυναίκες που διαγράφουν δυναμική πορεία στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Η Χαρά Μαγγανά, ιδρύτρια της Bee Naturalles, και η Μαρίνα Καβαλιεράκη, ιδρύτρια του Vouryia, μοιράζονται τη διαδρομή τους προς την αγροδιατροφή, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν αλλά και τις ευκαιρίες που ανακάλυψαν στην πορεία τους.

Οι δύο επιχειρηματίες αφηγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες και μιλούν για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν όταν αποφάσισαν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, αλλά και για το τι τις οδήγησε τελικά στην επιτυχία.

Ο ρόλος των γυναικών στη σύγχρονη αγροδιατροφή

Οι γυναίκες της υπαίθρου αποτελούν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας ενεργά στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη εξέλιξη της αγροδιατροφής. Ολοένα και συχνότερα τις συναντούμε πλέον ως επικεφαλής αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, όπου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.

Ταυτόχρονα, συχνά καλούνται να ισορροπήσουν πολλαπλούς ρόλους — από τη φροντίδα της οικογένειας έως τη διαχείριση αγροτικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων. Οι ευθύνες αυτές, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της ζωής στην ύπαιθρο και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη γεωργική παραγωγή, αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της στήριξης και της ενδυνάμωσης των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα.

