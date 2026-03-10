Ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου κύκλου συνεργασίας για την ADAMA Ελλάς και την TROPOS Branding

Ένας κύκλος δημιουργικότητας και branding ανάπτυξης για την ADAMA Ελλάς ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο.

«Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, η συνεργασία μας με την TROPOS Branding και τους ιδρυτές της, Χρήστο Δ. Κατσάνο και Δημήτρη Γκαρτζονίκα, φτάνει στο τέλος της. Μαζί καταφέραμε να υλοποιήσουμε καινοτόμες καμπάνιες branding που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον αγροδιατροφικό κλάδο και ενίσχυσαν τη θέση της εταιρείας μας στην αγορά».

Τα παραπάνω αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση της ADAMA Ελλάς.

Ο νέος Country Leader της ADAMA Ελλάς, κ. Νίκος Μυτιλέκας, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα της TROPOS για το πάθος, τον επαγγελματισμό και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που φέραμε μαζί. Παραλαμβάνουμε μια πολύτιμη παρακαταθήκη branding και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επόμενα επιχειρηματικά τους βήματα. Η

εκτίμηση στο πρόσωπο του Χρήστου και του Δημήτρη παραμένει δεδομένη».

Από την πλευρά τους, οι συνιδρυτές της TROPOS Branding, Χρήστος Δ. Κατσάνος και Δημήτρης Γκαρτζονίκας, σημείωσαν: «Για εμάς στην TROPOS, η συνεργασία με την ADAMA Ελλάς ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι δημιουργίας. Είμαστε περήφανοι για τις καμπάνιες που σχεδιάσαμε και για το γεγονός ότι παραδίδουμε σήμερα ένα brand ισχυρό, εξωστρεφές και απόλυτα ταυτισμένο με την καινοτομία. Ευχαριστούμε την ομάδα της ADAMA Ελλάς για την εμπιστοσύνη και ευχόμαστε στον νέο Country Leader κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της εταιρείας».