«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Oλοκληρώθηκε η εκδήλωση «Καλλιεργώντας το μέλλον της μαστίχας: Εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία» στη Χίο

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, όπου έγινε πλούσιος και ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον της μαστίχας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση με τίτλο «Καλλιεργώντας το μέλλον της μαστίχας: Εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία» την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος – Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Καινοτομίας στη Χίο», το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανθοκομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και συχρηματοδοτείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το The Hellenic Initiative και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από:

τον κ. Γεώργιο Τούμπο , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου,

τον κ. Ηλία Σμυρνιούδη Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου,

την κ. Ελίνα Κλαριδοπούλου, Senior Program Officer του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ),

τον κ. Μιχάλη Πρίντζο , Επικεφαλής του The Hellenic Initiative Ελλάδας και με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από τον κ. Μιχάλη Ψαρό , Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του The Hellenic Initiative

και την κ. Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Συντονίστρια ήταν η κ. Καλλιόπη Καραμποΐκη, Project Manager του έργου από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Ακολούθησε παρουσίαση της πορείας και των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος – Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Καινοτομίας στη Χίο» από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στέφανο Χατζηλαζάρου. Στην παρουσίασή του, ανέδειξε τα αποτελέσματα του προγράμματος και πώς το δίκτυο λειτούργησε επιτυχημένα μεταφέροντας γνώσεις, τεχνογνωσία και πληροφορίες, μεταξύ των μαστιχοπαραγωγών και μεταξύ του παραγωγών και της επιστημονικής κοινότητας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τη συμμετοχή 2 μαστιχοπαραγωγών, οι οποίοι λειτούργησαν ως «πυρήνες» εκπαίδευσης προς τους άλλους μαστιχοπαραγωγούς, την κ. Δέσποινα Κύλη και τον κ. Αλέξη Τσουνάκο, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών για την δημιουργία μιας ανθεκτικής παραγωγικής κοινότητας. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Σωτήρης Κατσέλος, Διευθυντής Επικοινωνίας του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Ακολούθησε η παρουσίαση με θέμα «Ψηφιακή γεωργία: Εφαρμογές, προκλήσεις και προοπτικές» από τον Καθηγητή Γεωργίας Ακριβείας κ. Σπύρο Φουντά (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ. Μιχάλη Ασήμογλου, οι οποίοι ανέδειξαν τη συμβολή της τεχνολογίας και των καινοτόμων εργαλείων στη σύγχρονη καλλιέργεια και πώς αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην μαστιχοκαλλιέργεια.

Στην συνέχεια, ο Δρ. Στέφανος Κώστας, ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου Ανθοκομίας του ΑΠΘ, παρουσίασε δυνητικές εφαρμογές της ψηφιακής γεωργίας ειδικά για τα μαστιχόδεντρα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση (Q&A Session), όπου οι συμμετέχοντες – επί το πλείστων παραγωγοί μαστίχας – αντάλλαξαν απόψεις και ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της καλλιέργειας της μαστίχας, την αξιοποίηση της καινοτομίας και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα.

Η επιτυχής διοργάνωση της εκδήλωσης επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς και τους θεσμικούς φορείς, καθώς και τη δέσμευση όλων για τη συνέχιση των προσπαθειών ενίσχυσης της μαστιχοκαλλιέργειας, μέσω της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η κ. Ελίνα Κλαριδόπουλου δήλωσε: «Το ΙΣΝ στηρίζει τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά με ιδρυτική δωρεά και μέσω αυτής, νέες και νέους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η σύμπραξη όλων μας σήμερα εδώ, με κοινό σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της μαστιχοκαλλιέργειας. Καρπούς αυτής της συλλογικής προσπάθειας βλέπουμε ήδη και συγχαίρουμε τους μαστιχοκαλλιεργητές της Χίου και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου που με αφοσίωση και περηφάνεια κρατούν ζωντανή και επικερδή μια παράδοση αιώνων».

Στο μήνυμά του ο κ. Michael Psaros ανέφερε: «Εκ μέρους του The Hellenic Initiative — και ως υπερήφανος Χιώτης και κάτοχος μαστιχόδεντρων — θα ήθελα να εκφράσω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου προς τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και τους τοπικούς παραγωγούς μαστίχας για αυτή τη σημαντική προσπάθεια να μοιραστούν τη μαγεία της μαστίχας μας με τον κόσμο. Το The Hellenic Initiative έχει την τιμή να στηρίζει αυτή την προσπάθεια και σας εύχεται κάθε επιτυχία».

Η κ. Έφη Λαζαρίδου δήλωσε: «Η επιτυχία του προγράμματος καταρρίπτει μύθους όπως το ότι «οι Έλληνες δεν συνεργάζονται». Εδώ βλέπουμε ένα σύστημα αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα σε αγρότες, πανεπιστήμιο, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και οργανισμούς. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από “αγρότη σε αγρότη” αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διάχυσης της γνώσης και εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών, που μπορεί να υπερκεράσει το έλλειμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κλάδο και να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης.

Θέλω να ευχαριστήσω, για την υποστήριξη και τη συνεργασία, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το The Hellenic Initiative και φυσικά όλους τους παραγωγούς που συμμετέχουν με συνέπεια και διάθεση προσφοράς σε αυτή την πρωτοβουλία».

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 240 μαστιχοπαραγωγούς, δημιουργώντας το πρώτο οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας στο νησί. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο στο Αιγαίο και το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης παραγωγών σε προϊόντα ΠΟΠ στην χώρα. Με σταθερά βήματα, συνεχίζει να ενισχύει τη γνώση, την κατάρτιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της μαστιχοκαλλιέργειας στη Χίο.

Το πρόγραμμα «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος», θα συνεχιστεί και το 2026.