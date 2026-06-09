Νέα καθυστέρηση στο ΟΣΔΕ 2026 – Προς τις 22 Ιουνίου η έναρξη των δηλώσεων – Στο επίκεντρο η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο

Δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται ο στόχος της ΑΑΔΕ για το άνοιγμα του ΟΣΔΕ 2026 έως τις 15 Ιουνίου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή μεταθέτει την έναρξη της διαδικασίας για τις 22 Ιουνίου. Η νέα καθυστέρηση έρχεται να προστεθεί στην ήδη παρατεταμένη αναμονή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο.

Σ΄ύσκεψη στο Μαξίμου

Τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, με έμφαση στις αγροτικές πληρωμές και την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/6) στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συμμετοχή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και της διοίκησης της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εκφράστηκε έντονη γκρίνια για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται, με τον Πρωθυπουργό να ζητά την άμεση εξεύρεση λύσεων και την επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Διασύνδεση με Κτηματολόγιο

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της «ΥΧ», βασική αιτία της μετάθεσης της έναρξης του ΟΣΔΕ είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του συστήματος με πρόσθετες βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, μεταξύ των οποίων και το Κτηματολόγιο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση που είχε την περασμένη Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Monitoring

Παράλληλα, στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και το ζήτημα των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί στο σύστημα monitoring, τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία ελέγχου και τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΑΑΔΕ εμφανίζεται θετική σε ένα αίτημα που υποστηρίζει και το ΓΕΩΤΕΕ, ώστε οι παραγωγοί να έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν μέσω της εφαρμογής Agrisnap GR καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση των λαθών που παρατηρούνται κατά τους ελέγχους και, κατ’ επέκταση, στην ομαλότερη καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων προς τους δικαιούχους παραγωγούς.

Το ypaithros.gr παρακολουθεί το θέμα της έναρξης του ΟΣΔΕ 2026 και θα επανέλθει με νεότερο ρεπορτάζ