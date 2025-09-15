Νέα τροποποίηση για de minimis στους αιγοπροβατοτρόφους – Τι προβλέπει

Την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 208989/1.8.2025, που αφορά στη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παραγωγούς αιγοπροβάτων ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1408 και στοχεύει στην οικονομική στήριξη των εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από απώλειες ζωικού κεφαλαίου λόγω ζωονόσων.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, οι αιγοπροβατοτρόφοι που έχασαν ζώα το 2024 και δεν έλαβαν αποζημίωση για τις ζωοτροφές τους, καθίστανται πλέον δικαιούχοι της ενίσχυσης. Η καταβολή της ενίσχυσης θα βασίζεται στα αρχεία που τηρεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων θα πιστοποιεί ποιοι παραγωγοί δεν έλαβαν προηγούμενη αποζημίωση.

Παράλληλα, η απόφαση προβλέπει τροποποιήσεις στα Παραρτήματα της αρχικής απόφασης, που καθορίζουν τις περιφερειακές ζώνες εφαρμογής των ενισχύσεων:

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας μεταφέρονται από το Παράρτημα III στο Παράρτημα V.

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας αφαιρείται από το Παράρτημα III.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας μεταφέρεται από το Παράρτημα IV στο Παράρτημα V.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια