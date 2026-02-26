ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Στο Υπουργικό Συμβούλιο η επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

Οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο
26/02/2026
45'' διάβασμα
sto-ypourgiko-symvoulio-i-epistrofi-efk-agrotikou-petrelaiou-stin-antlia-307545

Το νέο σύστημα της επιστροφής το ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία με εφαρμογή κινητού και QR code περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον παράνομο στοιχηματισμό που παρουσιάζεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου  σήμερα Πέμπτη (26/02)  στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναπτύσσει νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήρια.

Επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα που θα ενεργοποιηθεί, βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ.

Θεοδωροπούλου Πόπη
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
Θεοδωροπούλου Πόπη
ΕΦΚ αγροτικό πετρέλαιο