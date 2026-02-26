Στο Υπουργικό Συμβούλιο η επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

Το νέο σύστημα της επιστροφής το ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία με εφαρμογή κινητού και QR code περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον παράνομο στοιχηματισμό που παρουσιάζεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου σήμερα Πέμπτη (26/02) στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναπτύσσει νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήρια.

Επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα που θα ενεργοποιηθεί, βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ.