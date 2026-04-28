Νότια Κορέα: Στο επίκεντρο οι γυναίκες αγρότισσες με νέο πενταετές σχέδιο

Με κεντρικό στόχο να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τις γυναίκες αγρότισσες, το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Νότιας Κορέας (MAFRA), δίνει προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα, τον σύγχρονο εξοπλισμό και την ψηφιακή εκπαίδευση των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, το 6ο Βασικό Σχέδιο για την Ενδυνάμωση των Γυναικών Αγροτών (2026–2030) δίνει έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην ανάδειξή τους ως επαγγελματιών. Για να στηρίξει τις γυναίκες ως βασικούς οικονομικούς παράγοντες, η κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει τις ευέλικτες μορφές εργασίας που συνδυάζουν αγροτική δραστηριότητα και φροντίδα οικογένειας. Επίσης, θα συνεχιστεί η έρευνα, η ανάπτυξη και η διάθεση μηχανημάτων φιλικών προς τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων φορητών βοηθητικών συσκευών που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση. Σύμφωνα με το MAFRA, έχουν ήδη αναπτυχθεί 27 τύποι τέτοιων μηχανημάτων, με περίπου 14.000 μονάδες να έχουν διανεμηθεί μεταξύ 2020 και 2024. Μέχρι το 2030, προβλέπεται η ανάπτυξη επιπλέον 25 νέων τύπων.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για προγράμματα επώασης (incubation) στον τομέα της μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και νέα προγράμματα εκπαίδευσης σε ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με υποστήριξη σε θέματα μάρκετινγκ, διανομής και οικολογικής γεωργίας.

Νομοθετικές βελτιώσεις

Η πρώτη κατεύθυνση αφορά την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην ύπαιθρο μέσω θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως η παροχή κινήτρων σε νοικοκυριά που δηλώνουν επίσημα και τους δύο συζύγους ως συνδιαχειριστές της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Επιπλέον, θα τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των περιφερειακών αγροτικών συνεταιρισμών.

Πολιτικές για τις γυναίκες αγρότισσες

Η υφιστάμενη διαδικτυακή πλατφόρμα για γυναίκες αγρότισσες θα αναβαθμιστεί, προσφέροντας καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες συμβουλευτικής μέσω chatbot, πίνακες ανακοινώσεων και υπηρεσίες για κινητές συσκευές.

Παράλληλα, το υπουργείο θα επανεξετάσει τη νομοθεσία και τα προγράμματά του για πιθανές έμφυλες ανισότητες και θα ενισχύσει τη συλλογή δεδομένων μέσω της βελτίωσης της εθνικής έρευνας για τις γυναίκες αγρότισσες.

Υγεία και ευημερία

Το σχέδιο επεκτείνει, επίσης, τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας με την εισαγωγή υπηρεσιών «gap care», που παρέχουν φροντίδα παιδιών νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ κατά τις περιόδους αιχμής των αγροτικών εργασιών.