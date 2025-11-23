Νότιο Αιγαίο: Χρηματοδότηση ύψους 3,2 εκατ. ευρώ για το δίκτυο ύδρευσης στη Σαντορίνη

Στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-27 εντάχθηκε η Β’ φάση του έργου «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας» και συμπληρωματικά Δίκτυα Ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 3.242.562,74 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης και τηλεεποπτείας του υδρευτικού συστήματος, καθώς και στοχευμένη επέκταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης (νέες δεξαμενές, νέα αντλητικά συγκροτήματα, νέοι αγωγοί), με στόχο την κάλυψη των οικισμών Ημεροβίγλι, Οία, Φηρά, την περιοχή Μύλων Βουρβούλου, την κοινότητα Εμπορείου, το τμήμα Ακρωτήρι – Φάρος Ακρωτηρίου και το τμήμα της Μεσαριάς.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τη Σαντορίνη, καθώς συνθήκες όπως οι ιδιαίτερα χαμηλές βροχοπτώσεις, η τουριστική κίνηση, η δυσανάλογα αυξανόμενη ζήτηση πόσιμου νερού σε σχέση με την αύξηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, οι σημαντικές απώλειες του δικτύου ύδρευσης και η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών, που δημιουργούν συνθήκες υφαλμύρυνσης, κάνουν επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στο νησί.

Έναρξη εργασιών για την ανάπλαση της πλατείας Φηροστεφανίου

Στο μεταξύ, πρόσφατα ξεκίνησαν από τον Δήμο Θήρας οι εργασίες για το έργο «Διαμόρφωση Πλατείας Φηροστεφανίου». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 793.600,00 ευρώ, περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και την ανάπλαση της πλατείας Φηροστεφανίου, με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του χώρου. Οι εργασίες υπολογίζεται να διαρκέσουν έξι μήνες. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, κατά το προαναφερόμενο διάστημα θα πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες, η πρόσβαση στην πλατεία θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή όχληση.