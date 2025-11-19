Ο Δήμος Σουφλίου συμμετέχει στην διεθνούς φήμης έκθεση Silk in Lyon 2025, όπου το Σουφλί θα είναι τιμώμενη πόλη

Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τη συμμετοχή του στην έκθεση Silk in Lyon 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025 στο ιστορικό Palais de la Bourse στη Λυών της Γαλλίας.

Μετά τη διάκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και την Πρωτοβουλία Best Tourism Village, το Σουφλί τιμάται από μια ακόμη διεθνούς εμβέλειας διοργάνωση, πράγμα που συνιστά μια σημαντική επιβεβαίωση της μοναδικής συμβολής του στον παγκόσμιο πολιτισμό της σηροτροφίας και της μεταξοποιίας και προσθέτει ένα σημαντικό κομμάτι στην παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της πόλης.

Η Silk in Lyon, που από το 2018 συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αναδεικνύει κάθε φορά τον πλούτο και τη σύγχρονη δυναμική της τέχνης της μεταξουργίας μιας ξεχωριστής πόλης του κόσμου που συνδέεται με το μετάξι. Μετά την Hangzhou της Κίνας το 2018, το Kyoto της Ιαπωνίας το 2019, το Como της Ιταλίας το 2022 και τη Λυών της Γαλλίας το 2023, φέτος, ανάμεσα στις υπέροχες πόλεις του κόσμου, πρωταγωνιστεί η πόλη του Σουφλίου!

Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης όπου το Σουφλί θα είναι τιμώμενη πόλη, πρόκειται να παρουσιαστεί και η κεντρική έκθεση «Από το Σουφλί στη Λυών – Το ταξίδι των ελληνικών κουκουλιών: από τη λεπτότητα του νήματος στη λαμπρότητα των υφασμάτων», με επιμέλεια του Συλλόγου Φίλων Μετάξης «Η ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ» και την υποστήριξη της Επίτιμης Προξενείας της Ελλάδας στη Λυών και πολλών σημαντικών φορέων.

Μέσα από την τιμή που θα γίνει από την διοργάνωση αυτή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο αφιέρωμα για την πόλη του Σουφλίου στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης «..ανακαλύπτουμε το παρελθόν και το παρόν της ελληνικής πόλης του μεταξιού, διερευνώντας ταυτόχρονα τον αόρατο μεν, αλλά απολύτως πραγματικό δεσμό που ενώνει το Σουφλί με τη Λυών.

Η δράση φυσικά αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία εξωστρέφειας για το Σουφλί, προβάλλοντας διεθνώς τον πολιτιστικό του πλούτο, τα μοναδικά του προϊόντα, αλλά και την αδιάκοπη προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας να κρατήσει ζωντανή μια παράδοση αιώνων.

Ο Δήμος Σουφλίου ευχαριστεί θερμά τους διοργανωτές της έκθεσης, καθώς και όλους τους τοπικούς και προξενικούς φορείς για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην προετοιμασία μιας παρουσίας αντάξιας της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας.

Το Σουφλί συνεχίζει με συνέπεια και όραμα να αναδεικνύει την πολιτιστική του κληρονομιά , να ενισχύει την εξωστρέφεια του, και να διεκδικεί τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού, του τουρισμού και της δημιουργίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ιστορία, η μοναδικότητα και η διεθνής ακτινοβολία του, θα κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον και της ελληνικής Κεντρικής Διοίκησης, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον τόπο και τους ανθρώπους του!

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το αφιέρωμα στο Σουφλί ως τιμώμενη πόλη