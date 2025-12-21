Ο Τύρναβος ανέδειξε τις ξεχωριστές ποικιλίες οίνου Λημνιώνα και Μοσχάτο

Ο Τύρναβος διαθέτει όχι μόνο ισχυρή αμπελουργική παράδοση, αλλά και τις βάσεις για ένα μέλλον που συνδυάζει τον οίνο, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον τουρισμό, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον τόπο. Αυτή η αντίληψη αναδείχθηκε και στις διήμερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στις εμβληματικές τοπικές ποικιλίες Λημνιώνα και Μοσχάτο Τυρνάβου, με πρωτοβουλία της Ένωσης Οινοποιών & Αποσταγματοποιών Τυρνάβου και με την υποστήριξη του Δήμου Τυρνάβου.

Η Λημνιώνα, με ιστορικές αναφορές από τον 19ο αιώνα και σύγχρονη αναγέννηση, που την έχει καταστήσει ως μία από τις πιο ανερχόμενες ελληνικές ερυθρές ποικιλίες, καθώς και το Μοσχάτο Τυρνάβου, η ποικιλία-σύμβολο της περιοχής, που κυριαρχεί με 15.000 στρέμματα αμπελώνων και εκτός των οίνων που παράγονται αποτελεί τη βάση του φημισμένου Τσίπουρου Τυρνάβου, βρέθηκαν δικαιωματικά στο επίκεντρο των φετινών δράσεων. Οι εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον Τύρναβο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λημνιώνας (13/12) και την Παγκόσμια Ημέρα Μοσχάτου Τυρνάβου (14/12), ήρθαν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια της περιοχής, να προβάλουν τη μοναδικότητα των προϊόντων της και να υπενθυμίσουν τη στενή σχέση της τοπικής κοινωνίας με το αμπέλι, τον οίνο και τα αποστάγματα. Ο θεσμός, που εγκαινιάστηκε πέρυσι, φάνηκε να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, καθώς η φετινή διοργάνωση συμπεριέλαβε στοχευμένες δράσεις, συμμετοχή των οινοποιείων και των αποσταγματοποιείων του Τυρνάβου και εκδηλώσεις που ανέδειξαν συνολικά το οινικό και γαστρονομικό αποτύπωμα της περιοχής.

Κορύφωση εκδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου «Μαξίμ», στις 11:00, σε μια μεγάλη γιορτή. Όσοι βρέθηκαν στο «Μαξίμ» έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία γεύσης και πολιτισμού, ενώ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα εξαιρετικά κρασιά των οινοποιείων της περιοχής, γνωρίζοντας από κοντά τις δύο εμβληματικές ποικιλίες, που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της αμπελουργικής ταυτότητας του Τυρνάβου.

Στο πλαίσιο της γιορτής, προβλήθηκε το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Προκόβα (1989) «Τύρναβος, η πολιτεία του κρασιού και της αμπέλου» – μια ευγενική χορηγία του αρχείου της ΕΡΤ ΑΕ. Το ντοκιμαντέρ ανέδειξε τη βαθιά και διαχρονική σχέση των ανθρώπων του Τυρνάβου με το αμπέλι, τη γη και την παραγωγή, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της τοπικής οινικής παράδοσης.

Χαιρετισμοί-παρεμβάσεις

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό που απηύθυναν η διευθύντρια του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, Αναστασία Παναγιώτου, που αναφέρθηκε στις δύο σημαντικές για την περιοχή ποικιλίες, αλλά και ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της περιφέρειας, Γρηγόρης Γκουντόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στις δράσεις της περιφερειακής αρχής για τη στήριξη του οινικού τομέα και των αγροτικών προϊόντων γενικότερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν. Ο καταξιωμένος Τυρναβίτης σεφ, Σωτήρης Ευαγγέλου, κατέθεσε διαδικτυακά τις απόψεις του για τη σύνδεση της γαστρονομίας με τον οίνο και τον ρόλο της τοπικής κουζίνας στην ενίσχυση της ταυτότητας κάθε περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δημοσιογράφος-εισηγητής Νίκος Ιωαννίδης, που έχει καταγωγή και από τον Τύρναβο, αναφέρθηκε στη σημασία του οινοτουρισμού και του οικοτουρισμού, τονίζοντας ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης. Επικαλούμενος σχετική έρευνα, σημείωσε πως στην Ιταλία ο μέσος οινοτουρίστας δαπανά περίπου 90 ευρώ ημερησίως, ποσό αντίστοιχο με αυτό που δαπανά στην Ελλάδα ένας τουρίστας για διαμονή και βασικές ανάγκες, επισημαίνοντας ότι η οργανωμένη ανάπτυξη του οινοτουρισμού μπορεί να αυξήσει ουσιαστικά το οικονομικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος αναφέρθηκε στη βαθιά σύνδεση του Τυρνάβου με το αμπέλι και τις τοπικές ποικιλίες, τονίζοντας πως «το Μοσχάτο Τυρνάβου είναι σήμα κατατεθέν της περιοχής, γνωστό και αναγνωρίσιμο πανελλαδικά και διεθνώς, ενώ η Λημνιώνα αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η γη μας μπορεί να δώσει κρασιά υψηλής αξίας, με ταυτότητα και προοπτική».

Η Ένωση Οινοποιών & Αποσταγματοποιών Τυρνάβου εκπροσωπεί σήμερα 13 παραγωγούς και καλύπτει σχεδόν το σύνολο της οινικής και αποσταγματικής παραγωγής της περιοχής, συνεχίζει να εργάζεται για την ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της οινοτουριστικής ανάπτυξης, καθιστώντας τον Τύρναβο σημείο αναφοράς στον ελληνικό και τον διεθνή οινικό χάρτη.