Οι προκλήσεις της σύγχρονης φυτοπροστασίας στο «μικροσκόπιο» της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης

Οι σύγχρονες προκλήσεις στη φυτοπροστασία, η μετάβαση σε πιο βιώσιμα γεωργικά μοντέλα, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτέλεσαν τα βασικά θέματα της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας, που φιλοξενήθηκε στη Λάρισα.

Η τριήμερη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου, συγκέντρωσε εκατοντάδες συνέδρους από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων επιστήμονες, ερευνητές, γεωπόνους, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο των στρογγυλών τραπεζών που οργανώθηκαν, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες για ζητήματα όπως οι καλλιέργειες κηπευτικών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών, η περαιτέρω ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, οι καινοτόμες προτάσεις και λύσεις της αγοράς, καθώς και η ασφάλεια και η ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Χαιρετισμοί

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, στον χαιρετισμό του τόνισε ότι «η φυτοπροστασία αποτελεί ασπίδα για την αγροτική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας». Υπογράμμισε ότι η διοργάνωση αυτή αποτελεί σημαντικό θεσμό για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καθώς φέρνει κοντά την επιστημονική γνώση, την έρευνα, την παραγωγή και την πολιτεία, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή εμπειριών.

Ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα της φυτοπροστασίας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη νέας γενιάς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η αξιοποίηση βιολογικών μέσων και βιοδιεγερτών, καθώς και η εφαρμογή τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας ανοίγουν νέες προοπτικές για τον αγροτικό τομέα. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν στους παραγωγούς να εφαρμόζουν πιο στοχευμένες, αποτελεσματικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές, καθιστώντας τη φυτοπροστασία βασικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης των καλλιεργειών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία αποτελεί τον κύριο θεσμικό μηχανισμό προστασίας του φυτικού κεφαλαίου της χώρας.

Τη φιλοσοφία της Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας, ανοίγοντας τις εργασίες της τριήμερης Πανελλαδικής Συνάντησης Φυτοπροστασίας. Παρουσίασε το σύστημα Πολιτικής Προστασίας, εστιάζοντας στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρακολούθηση των φαινομένων και στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, που περιορίζουν τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων και συμβάλλουν στην προστασία της αγροτικής γης και της φυτικής παραγωγής.

Ο κ. Κουρέτας επισήμανε ότι οι πλημμύρες εμφανίζονται όταν το έδαφος είναι κορεσμένο από παρατεταμένες βροχοπτώσεις, γεγονός που αυξάνει την επιφανειακή απορροή και οδηγεί σε ταχεία άνοδο της στάθμης των ποταμών. Αναφερόμενος στη σημασία της διοργάνωσης, τόνισε ότι το συνέδριο αποτελεί κρίσιμο πεδίο ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών, με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εφαρμογή στην πράξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της θεσσαλικής γεωργίας.

Καλωσορίζοντας τους συνέδρους στην έναρξη των εργασιών, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και γενικός διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης, τόνισε τη σημασία του συνεδρίου για τον Έλληνα αγρότη, επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση έχει ήδη φέρει νέες προκλήσεις και νέους εχθρούς στη φυτική παραγωγή.

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ “Δήμητρα”, Σπυρίδων Μάμαλης, αναφέρθηκε στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η φυτοπροστασία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, όπως η εμφάνιση νέων ασθενειών και εχθρών, για τις οποίες η επιστημονική κοινότητα πρέπει να βρει λύσεις σε συνεργασία με τους παραγωγούς. Τόνισε, επίσης, τους περιορισμούς που επιφέρει η «πράσινη συμφωνία», με την απόσυρση ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ζητώντας την ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

Ο κ. Μάμαλης υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των περιορισμένων πόρων και τη διασφάλιση των αναγκών του καταναλωτή, ο οποίος ζητά ολοένα και περισσότερο ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, παράγονται μέσω παραδοσιακών τεχνικών και ολοκληρωμένων πρακτικών φυτοπροστασίας.