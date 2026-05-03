Οι υψηλές τιμές καυσίμων αναγκάζουν τους Φιλιππινέζους αγρότες να εγκαταλείψουν τις σοδειές τους

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών καυσίμων αναγκάζει πολλούς αγρότες στις Φιλιππίνες να αφήνουν τα λαχανικά τους να σαπίζουν στα χωράφια, καθώς τα έξοδα συγκομιδής, εργασίας και μεταφοράς υπερβαίνουν τα έσοδα από την πώληση. Ο Ρομέο Γουαγαγιάν, παραγωγός λαχανικών 57 ετών στην επαρχία Μπενγκέτ, περιγράφει την αδυναμία των αγροτών: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Η κατάσταση πλήττει ιδιαίτερα τους ορεινούς αγρότες, με την Άγκοτ Μπαλάνοϊ, σύμβουλο στο εμπορικό κέντρο λαχανικών της Λα Τρινιδάντ, να εξηγεί ότι πολλοί παραγωγοί διακόπτουν τη συγκομιδή καθώς οι αγοραστές αποσύρονται λόγω της αυξημένης τιμής και της χαμηλής ζήτησης. Η ακύρωση ή ο περιορισμός των παραγγελιών αντανακλά τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, που μειώνουν την κατανάλωση λαχανικών και προτιμούν φθηνές εναλλακτικές όπως στιγμιαία noodles.

Το κόστος παραγωγής ενός κιλού λάχανου φτάνει τα 18–20 πέσος (0,30–0,33 δολάρια), ενώ οι τιμές παραγωγού έχουν καταρρεύσει έως και τα 3 πέσος ανά κιλό και πρόσφατα κυμαίνονται μεταξύ 5–8 πέσος. Οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των προϊόντων από τα ορεινά χωράφια στα αστικά κέντρα και αυξάνουν το κόστος λιπασμάτων και άλλων εισροών.

Ο 27χρονος Αρνόλντ Κάπιν επισημαίνει ότι οι μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς αφήνουν τους αγρότες με ελάχιστα έσοδα μετά την πώληση. Παράλληλα, τα στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ξεπέρασε το 4% τον Μάρτιο, ενώ οι τιμές του ντίζελ εκτοξεύτηκαν κατά 59,5% και της βενζίνης κατά 27,3%, οι μεγαλύτερες αυξήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2022, λόγω των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είναι τρομακτικό, γιατί δεν ξέρεις από πού θα βρεις τα χρήματα για να αγοράσεις φαγητό», καταλήγει ο Κάπιν, περιγράφοντας την αβεβαιότητα που βιώνουν οι αγρότες στην καρδιά του προβλήματος.