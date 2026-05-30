Feldwerke: Νέα επενδυτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη αγροβολταϊκών στη Γερμανία

Μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές startups στον χώρο των αγροβολταϊκών, η γερμανική Feldwerke, εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 12 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για λύσεις που συνδυάζουν την παραγωγή ενέργειας με τη γεωργική δραστηριότητα. Η εταιρεία, με έδρα το Μόναχο, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων αγροβολταϊκών, δηλαδή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που επιτρέπουν την ταυτόχρονη αξιοποίηση της γης τόσο για αγροτική παραγωγή όσο και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα χρηματοδότηση προήλθε από γαλλικό επενδυτικό ταμείο που ειδικεύεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση έργων συνολικής ισχύος περίπου 100 MW μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Η συμφωνία αφορά ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλα έργα υποδομών. Στην πράξη, καθώς κάθε έργο ολοκληρώνεται και συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο, το διαθέσιμο κεφάλαιο επαναχρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η Feldwerke αποκτά τη δυνατότητα να «τρέχει» παράλληλα πολλαπλά έργα χωρίς να απαιτείται συνεχής αναζήτηση νέας χρηματοδότησης.

Συμπληρωματική χρήση

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας βασίζεται στην ιδέα ότι η γεωργική γη δεν χρειάζεται να «ανταγωνίζεται» την παραγωγή ενέργειας. Αντίθετα, οι δύο δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Στις εγκαταστάσεις της Feldwerke, τα φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε ειδικές κινητές βάσεις, οι οποίες ακολουθούν την πορεία του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η γη κάτω και ανάμεσα από τα πάνελ παραμένει διαθέσιμη είτε για καλλιέργεια σιτηρών είτε για βόσκηση ζώων. Παράλληλα, τα μονοαξονικά συστήματα παρακολούθησης αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση, επιτρέποντας μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα τις πρωινές και απογευματινές ώρες, όταν η αξία της ενέργειας στο δίκτυο είναι υψηλότερη.