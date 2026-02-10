Η FoodChain ID εξαγοράζει τη Sbcert

Η FoodChain ID, παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις ασφάλειας τροφίμων, ποιότητας και βιωσιμότητας, ανακοίνωσε την εξαγορά της Serviço Brasileiro de Certificações Ltda. («Sbcert»), ενός κορυφαίου βραζιλιάνικου οργανισμού πιστοποίησης που εξειδικεύεται σε επιθεωρήσεις και πιστοποίηση συμμόρφωσης προϊόντων, διαδικασιών και συστημάτων διαχείρισης.

Η Sbcert διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιχνηλασιμότητα, τις ορθές γεωργικές πρακτικές και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η εταιρεία είναι ευρέως γνωστή για την ηγετική της θέση στις πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την ιχνηλασιμότητα προϊόντων και ζωικού κεφαλαίου, γνωστές ως SISBOV (Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos), το επίσημο βραζιλιάνικο σύστημα ταυτοποίησης, ιχνηλάτησης και πιστοποίησης βοοειδών και βουβαλιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η στρατηγική αυτή εξαγορά ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση της FoodChain ID στην ασφάλεια τροφίμων, την πιστοποίηση προϊόντων και την ιχνηλασιμότητα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης, πιο διαφανούς και βιώσιμης παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Η Dr. Heather Secrist, Senior Vice President, Technical Services Americas της FoodChain ID, δήλωσε σχετικά με την εξαγορά:

«Η ένταξη της Sbcert στη FoodChain ID αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της παγκόσμιας ασφάλειας τροφίμων, της ιχνηλασιμότητας και της βιωσιμότητας. Η ισχυρή παρουσία της Sbcert στη Βραζιλία και η προσήλωσή της στην αριστεία ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τους στόχους και τις αξίες μας. Μαζί, θα προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, συνδυάζοντας την παγκόσμια εμβέλεια με την τοπική τεχνογνωσία.»

Ο Matheus Witzler, Διευθυντής της Sbcert, ανέφερε:

«Η ένταξή μας στη FoodChain ID σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για την εταιρεία. Η συνεργασία αυτή μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε περαιτέρω, συνδυάζοντας τη βαθιά μας τεχνογνωσία στην ιχνηλασιμότητα και την πιστοποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη γνώση, εμβέλεια και τις υπηρεσίες της FoodChain ID, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες αγορές όπου οι πελάτες μας χρειάζονται πρόσβαση στη συνδυασμένη μας εξειδίκευση.»

Η εξαγορά αυτή επεκτείνει τις δυνατότητες της FoodChain ID να εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει πιστοποίηση, κανονιστική συμμόρφωση, δοκιμές, ιχνηλασιμότητα και προγράμματα βιωσιμότητας. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της FoodChain ID στην καινοτομία και την ηγεσία για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.