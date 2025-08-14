Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις στο Μέτρο της Μεταποίησης

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ανακοίνωσε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50366/17.04.2025 πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μέτρο Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, που αφορά τη «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Σύμφωνα με την τροποποίηση, η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας στο ΟΠΣΚΕ ορίζεται πλέον από 7 Μαΐου 2025 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59. Η τροποποίηση αφορά ειδικά την παράγραφο 2 του κεφαλαίου 34 της αρχικής πρόσκλησης, ενώ όλες οι υπόλοιπες διατάξεις της υπ’ αριθ. 50366/17.04.2025 πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η πρόσκληση αφορά επενδύσεις που μπορούν να αφορούν εξοπλισμό, τεχνολογίες επεξεργασίας, βελτιώσεις σε υποδομές παραγωγής και μεταποίησης, καθώς και δράσεις εμπορίας και ανάπτυξης προϊόντων. Στόχος είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, μέσα από μια συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και των διαδικασιών μεταποίησης.

